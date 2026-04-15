15 de abril de 2026 Inicio
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Convocaron a una vigilia en el Obelisco por el caso Ángel: "Lo mataron con decisiones judiciales"

El abogado de la familia paterna del niño, Roberto Castillo, compartió un llamado para congregarse luego de la muerte del menor, en medio de la investigación de la Justicia.

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Ángel López tenía cuatro años.

Ángel López tenía cuatro años.

La niña de 7 años presenta lesiones físicas y psicológicas. 
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En la red social Instagram, Castillo publicó una imagen en la que se convocó a una vigilia que se realizará el viernes de 17 a 22 en el Obelisco. "Lo mataron con decisiones judiciales. Justicia por Ángel", señala el flyer compartido por el letrado, quien cuestionó públicamente al juez Pablo Pérez ya que había dispuesto la tenencia del menor a su madre, Mariela Altamirano, la principal sospechosa por el fallecimiento.

En tal sentido, Los organizadores exigen una "ley contra falsas denuncias", que no haya informes de parte, ni pericias sin técnicas periciales y una figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente, además de una "custodia compartida igualitaria, mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención y empoderar a los papás en juzgados de familia, sin ideología y con igualdad real".

Convocatoria vigilia Ángel López

Ángel ingresó a un hospital local el 5 de abril con un paro cardiorrespiratorio. Había sido llevado por su madre, quien luego se retiró. Los médicos intentaron reanimarlo durante horas, sin éxito. Con el correr de las pericias, el cuadro se aclaró: presentaba lesiones internas en la cabeza compatibles con golpes.

El caso tiene un trasfondo que agrava las críticas. Según consta en presentaciones judiciales, el padre y su entorno habían aportado testimonios, imágenes y advertencias sobre posibles agresiones. Incluso, el niño habría manifestado su deseo de seguir viviendo con ellos, pero la decisión de revincularlo se mantuvo.

La Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia de Ángel a la madre

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso, por unanimidad, la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N°2 para auditar a los profesionales que trabajaron junto al juez Pablo Pérez que dispuso el regreso de Ángel López, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia, a la vivienda de su madre, Mariela Altamirano.

La camarista María Marta Nieto, con el respaldo de la coordinadora técnica Valentina Kresteff y la funcionaria Gisela Ochoa, tendrá 60 días para realizar la auditoría y enviar informes semanales al tribunal superior para determinar si se cumplieron correctamente los protocolos y funciones asignados a los organismos y equipos que participaron en la causa.

El presidente del STJ, Andrés Giacomone, anticipó que se realizará "un análisis integral" de la actuación de todos los actores institucionales, y remarcó que la situación genera "un profundo dolor" en toda la comunidad judicial.

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