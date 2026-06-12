12 de junio de 2026 Inicio
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Grave denuncia de Juanita Tinelli contra su exnovio

El hecho habría tenido lugar en un boliche de Costanera en la madrugada de este viernes. Luego de que la Policía arribara al local bailable, el joven ya se había retirado.

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Grave denuncia de Juanita Tinelli contra su exnovio

Bautista Cuiña la habría golpeado en un boliche.

Juanita Tinelli presentó una denuncia contra su expareja tras un presunto hecho de violencia ocurrido durante la madrugada de este viernes en un boliche de la Costanera Norte.

Candela Rodríguez, de 11 años, fue asesinada en 2011.
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Según la denuncia, la influencer aseguró haber sido agredida por el joven dentro del establecimiento ubicado sobre la avenida Costanera.

De acuerdo con la información trascendida, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, el acusado ya no se encontraba allí. Por el momento, no se confirmó si ambos coincidieron de manera casual en el boliche o si habían asistido juntos acompañados por amigos.

Juana Tinelli
Juana Tinelli denunció a su exnovio por violencia de género.

Juana Tinelli denunció a su exnovio por violencia de género.

Según las primeras actuaciones, no habría testigos directos del episodio denunciado. Además, pese a la presencia del personal del SAME que acudió al local bailable, Tinelli rechazó ser examinada por el personal médico tras el llamado al 911.

Juanita Tinelli denunció a su exnovio: la versión de la influencer

La periodista Fernanda Iglesias brindó detalles del caso en el programa Puro Show y señaló que la joven manifestó haber recibido un golpe en el rostro. Sin embargo, tanto los médicos como los policías que intervinieron indicaron que no observaron lesiones visibles al momento de tomar contacto con ella.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, encabezada por la fiscal Paglianitti, que deberá reunir pruebas y determinar los pasos a seguir para esclarecer lo ocurrido.

Quién es Bautista Cuiña, el ex novio de Juanita Tinelli

El joven señalado en la denuncia es Bautista Cuiña, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano e integrante de una familia vinculada al sector comercial. Actualmente trabaja en la cadena de electrodomésticos fundada por su padre, Rodolfo "Fito" Cuiña.

juana y bautista

La historia de amor entre Juanita y Bautista comenzó lejos de los flashes. Se conocieron gracias a amigos en común y el flechazo se habría dado durante una salida nocturna en un boliche de la Costanera porteña.

Con el correr de los meses, el vínculo se afianzó y la pareja decidió blanquear el romance en redes sociales en septiembre del año pasado, cuando compartieron las primeras publicaciones juntos y confirmaron oficialmente la relación.

Tiempo atrás, Pepe Ochoa había dado detalles sobre el final de la relación en LAM, apenas cuatro meses después de haber blanqueado. "Terminaron mal y la decisión la tomó él", aseguró el panelista. Según contó, el romance atravesaba un gran momento hasta que surgieron diferencias que llevaron a una inesperada separación. "Estaban súper enamorados, pero hubo cosas que a él dejaron de cerrarle y decidió ponerle punto final a la historia", reveló.

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