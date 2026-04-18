Caso Ángel: denunciaron al juez y a profesionales involucradas por haber fallado en la protección del niño

Raúl Magnasco, representante de Fundación Más Vida, impulsó una demanda contra el magistrado Pablo Pérez, las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín y también a la defensora de menores, Verónica Morán. "Si al menos uno hubiera hecho su trabajo, Ángel estaría con vida", dijo.

En medio de la conmoción por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años asesinado a golpes, Raúl Magnasco, referente de la Fundación Más Vida, confirmó que la organización presentó una denuncia judicial contra la Justicia por el funcionamiento del sistema de protección y la actuación de distintos actores involucrados.

Según sostuvo, la denuncia alcanza tanto al juez de la causa, Pablo Pérez como a las psicólogas que elaboraron informes clave, además de otros posibles responsables que puedan surgir en la investigación. “Es inadmisible lo que pasó. No sabemos cuánto más va a tardar la Justicia en asumir el rol que le corresponde”, cuestionó.

Magnasco señaló que uno de los puntos más críticos fue la recomendación de una revinculación forzosa del niño con su madre , basada en informes que ahora están bajo sospecha. En ese sentido, también apuntó contra la defensora de menores, Verónica Morán. “Si al menos uno hubiera hecho bien su trabajo, hoy Ángel estaría con vida” , afirmó.

El referente consideró que el caso podría derivar en un juicio por jurados, dependiendo de las penas que se establezcan, y expresó su expectativa de que haya un resultado distinto al de otros antecedentes. “Más allá de la culpabilidad de la madre y su pareja, no podemos ocultar la responsabilidad del sistema judicial. Hubo alertas que no se tomaron en cuenta” , remarcó.

Entre las irregularidades, mencionó la falta de investigaciones sobre el entorno en el que vivía el niño. Según indicó, no se realizaron informes socioambientales adecuados y se omitieron antecedentes de violencia infantil por parte de una de las personas involucradas, que habría tenido registros en Tierra del Fuego. “Ni siquiera verificaron si la vivienda coincidía con las direcciones declaradas ”, agregó en diálogo con Néstor Dib en C5N.

Magnasco también cuestionó la decisión de reubicar al niño en un entorno desconocido. “Es imposible pensar que un chico de cuatro años pueda ser arraigado de esa manera, es una situación extremadamente violenta”, explicó. En esa línea, sostuvo que hubo señales previas que no fueron atendidas, incluso desde el ámbito escolar. “La maestra jardinera había advertido cambios en su conducta y en sus dibujos. Nadie actuó”, denunció.

Para el titular de la Fundación Más Vida, el caso refleja una falla estructural. “Todos miraron para otro lado. Se elaboraron informes que son determinantes en estos procesos y que, evidentemente, no reflejaban la realidad”, señaló.

Finalmente, remarcó el impacto social del caso, especialmente en Comodoro Rivadavia, donde se originó la investigación. “Hay una indignación muy grande. En el fuero de familia deberían conocer a los chicos, obligatoriamente tienen que tener contacto real. Si hubieran visto a Ángel, aunque fuera unos minutos, tal vez la historia sería distinta”, concluyó.

Por el momento, los únicos detenidos son Mariela Altamirano, mamá del niño, y su pareja, Michel Gómez. El papá de Ángel, Luis, cuestionó a la progenitora y señaló que ella mentía sobre las condiciones en las que vivía el menor antes del trágico desenlace. "Me engañaba diciendo que mi hijo tenía una pieza, que tenía su ropita nueva, que estaba bien", mencionó, y recordó el afecto de su familia paterna. "Él tenía una familia que lo amaba, y esos cinco meses que lo mandaron a vivir ahí fueron un infierno", sostuvo con indignación.

Novedades en el caso Ángel López: el parte médico reveló que el nene tenía traumatismos previos

La muerte de Ángel López, el nene de cuatro años, sigue conmocionando a la sociedad. En las últimas horas salió a la luz información exclusiva del parte médico correspondiente a su ingreso al hospital, donde se detalla que fue recibido en estado crítico, con un paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y un traumatismo previo.

La información que se manejaba de manera oficial era que el nene había sido ingresado con un cuadro de paro cardiorrespiratorio al hospital. La periodista de C5N, Mariela López Brown desde Comodoro Rivadavia, accedió al informe médico y en exclusiva mostró el detalle del ingreso del menor.

En sus primeras declaraciones, la madre de Ángel, Mariela Altamirano, había omitido el traumatismo preexistente y sí había confirmado que su hijo no podía respirar debido al paro. Según esta última revelación, la progenitora admitió la existencia del golpe al personal médico que llegó en ambulancia a asistir a la criatura.

mariela altamirano Mariela Altamirano, la madre biológico de Ángel López.

Por otra parte, la autopsia realizada a Ángel López, ya había revelado que presentaba traumatismos internos graves en la zona del cráneo. Aunque había ingresado al hospital por aparentes dificultades respiratorias, los médicos forenses constataron lesiones cerebrales recientes que no eran visibles externamente.

Hasta el momento no se había definido la imputación ni la detención de los padres biológicos del niño. Sin embargo, la revelación del informe médico modificó el rumbo de la causa y agravó su situación judicial. El documento preliminar al que C5N accedió en exclusivo, señala que el menor ingresó en estado crítico, con paro cardiorrespiratorio, un marcado deterioro general y signos de traumatismo previo. Aún resta el informe final del equipo forense, que será clave para determinar los pasos procesales a seguir y las posibles responsabilidades penales