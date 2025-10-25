Fue un travesticidio que sacudió a toda una provincia y su resolución marcó un precedente histórico: de cuál se trata A partir de este hecho, diferentes organizaciones y activistas se unieron para visibilizar la importancia de reconocer y juzgar correctamente este tipo de crímenes. Por







El caso de una mujer trans que fue asesinada en circunstancias violentas marcó un antes y un después en la lucha por los derechos y el acceso a la justicia para la comunidad LGBTQ+. Lo ocurrido sacudió a toda una provincia y despertó un debate profundo sobre la violencia por motivos de identidad de género, la discriminación y la necesidad de reformas estructurales en el sistema judicial.

Tiempo después, su resolución representó un precedente histórico que traspasó los límites del expediente judicial. El fallo, más allá de su aspecto legal, significó un paso importante hacia la igualdad, el respeto y el reconocimiento de derechos. La búsqueda de justicia se transformó en un símbolo de resistencia y memoria, y el caso cobró relevancia nacional por su impacto social y legal.

Cómo fue el travesticidio que cambió la historia de Mendoza - Melody Barrera

A cinco años del travesticidio de Melody Barrera, el caso continúa siendo un punto de inflexión en la historia judicial de Mendoza. Su asesinato, ocurrido en agosto de 2020, expuso con crudeza la violencia hacia el colectivo trans y culminó con una sentencia que marcó un antes y un después en materia de justicia con perspectiva de género. En 2022, un jurado popular encontró culpable al policía Darío Chávez, quien recibió la pena de prisión perpetua.