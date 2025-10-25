25 de octubre de 2025 Inicio
Fue un travesticidio que sacudió a toda una provincia y su resolución marcó un precedente histórico: de cuál se trata

A partir de este hecho, diferentes organizaciones y activistas se unieron para visibilizar la importancia de reconocer y juzgar correctamente este tipo de crímenes.

Al día de hoy muchos recordamos este caso como un símbolo de la importancia de la lucha trans por los derechos de las personas 

Al día de hoy muchos recordamos este caso como un símbolo de la importancia de la lucha trans por los derechos de las personas 

  • A cinco años del travesticidio de Melody Barrera, el caso sigue siendo un hito judicial en Mendoza por su enfoque de género y derechos humanos.

  • En 2022, un jurado popular condenó a prisión perpetua al policía Darío Chávez, hallado culpable del crimen ocurrido en 2020.

  • La investigación comprobó que Melody fue asesinada a tiros por la espalda, con pruebas que incluyeron cámaras, llamadas y el uso del arma reglamentaria del agresor.

  • La sentencia marcó un precedente histórico en la justicia argentina, al reconocer el travesticidio como una forma extrema de violencia hacia el colectivo trans.

El caso de una mujer trans que fue asesinada en circunstancias violentas marcó un antes y un después en la lucha por los derechos y el acceso a la justicia para la comunidad LGBTQ+. Lo ocurrido sacudió a toda una provincia y despertó un debate profundo sobre la violencia por motivos de identidad de género, la discriminación y la necesidad de reformas estructurales en el sistema judicial.

Tiempo después, su resolución representó un precedente histórico que traspasó los límites del expediente judicial. El fallo, más allá de su aspecto legal, significó un paso importante hacia la igualdad, el respeto y el reconocimiento de derechos. La búsqueda de justicia se transformó en un símbolo de resistencia y memoria, y el caso cobró relevancia nacional por su impacto social y legal.

Cómo fue el travesticidio que cambió la historia de Mendoza

A cinco años del travesticidio de Melody Barrera, el caso continúa siendo un punto de inflexión en la historia judicial de Mendoza. Su asesinato, ocurrido en agosto de 2020, expuso con crudeza la violencia hacia el colectivo trans y culminó con una sentencia que marcó un antes y un después en materia de justicia con perspectiva de género. En 2022, un jurado popular encontró culpable al policía Darío Chávez, quien recibió la pena de prisión perpetua.

La reconstrucción de los hechos reveló que Melody fue perseguida y ejecutada a tiros por la espalda mientras ejercía la prostitución. Las pruebas fueron contundentes: cámaras de seguridad, rastreos telefónicos y testimonios clave vincularon al agresor con la escena del crimen. Además, el uso de su arma reglamentaria agravó la acusación, junto con la alevosía y el odio hacia la identidad de género de la víctima.

El juicio, realizado bajo la modalidad de jurado popular, fue el primero en Mendoza en abordar un crimen bajo la figura de travesticidio. La condena, celebrada por organizaciones de derechos humanos y el INADI, representó un paso histórico hacia el reconocimiento y la protección de las identidades trans dentro del sistema judicial argentino.

