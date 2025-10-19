Estas son las 3 claves del crimen argentino que lleva 20 años sin resolverse y hace poco estuvo en boca de todos

Más allá del morbo, se trata de examinar cómo se construye la memoria de un crimen y cómo se puede transformar la indignación en cambios reales.

Durante las últimas dos décadas, un crimen en Argentina ha permanecido sin resolverse , dejando un vacío de justicia que resuena especialmente en las voces de quienes luchan por los derechos de las mujeres. La impunidad que rodea el "caso Belsunce " no solo mantiene viva la intriga mediática, sino que también refleja las fallas estructurales del sistema judicial frente a hechos de violencia que afectan directamente a mujeres.

Recientemente, el caso volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública, generando debates y cuestionamientos sobre cómo se investigan los crímenes en el país. La atención mediática, aunque tardía, abrió nuevamente la puerta a reflexionar sobre la importancia de una investigación con perspectiva de género en la investigación de femicidios .

En 2002 , una mujer perteneciente a una familia acomodada argentina fue hallada muerta en su bañera , rodeada de un charco de sangre. Se trataba de el cuerpo de María Marta García Belsunce . El esposo, Carlos Carrascosa, y la familia sostuvieron en un primer momento que se trató de un "accidente doméstico". Sin embargo, semanas después, la autopsia reveló otra versión de los hechos.

La historia se vio envuelta en documentos falsificados, encubrimiento familiar, cuestionamientos judiciales, amplia cobertura mediática y conmoción social en un contexto de profunda crisis económico-social en el país. Más de 20 años después, el autor del crimen sigue sin ser identificado , al igual que los motivos del asesinato.

En 2020, el caso volvió a captar la atención pública gracias al documental de Netflix Carmel: ¿quién mató a María Marta?. El viernes 2 de diciembre de ese año se produjo un nuevo giro: la justicia absolvió a Nicolás Pachelo, vecino de la víctima, y la causa prescribió, lo que impide imputar a otra persona. A continuación, repasamos tres incógnitas que rodean la muerte de María Marta.

1. Cómo la mataron: Las sospechas sobre una muerte dudosa llevaron al fiscal Diego Molina Pico a solicitar una autopsia. El informe, difundido a principios de diciembre, reveló que García Belsunce tenía cinco disparos en la cabeza. Lo curioso es que en el primer certificado de defunción no se mencionaban las balas y se presentó un documento falso que indicaba "paro cardiorrespiratorio" como causa de muerte.

2. Quién la mató: En enero de 2003, el fiscal pidió la detención del esposo Carlos Carrascosa; del hermano Horacio García Belsuce y del medio hermano Juan Carlos Hurtig (John Hurtig); del cuñado Guillermo Bártoli; del marido de la madre de la víctima, Constantino “Dino” Hurtig; y de dos amigos y vecinos, Nora Burgues de Taylor y Sergio Binello. El fiscal los acusó de borrar huellas en la escena del crimen. Finalmente, el juicio por muerte y encubrimiento se elevó solo contra Carrascosa, quien fue condenado en 2007 a cinco años y seis meses únicamente por encubrimiento.

El Tribunal Oral N° 6 de San Isidro determinó que Carrascosa y otros alteraron la escena, modificaron el cuerpo, tiraron al inodoro una bala y presentaron un certificado de defunción falso. Sin embargo, lo absolvieron del homicidio. En 2009, la Cámara de Casación penal revocó la sentencia y condenó a Carrascosa a cadena perpetua. Un segundo juicio en 2011 resultó en condenas para Horacio García Belsuce, John Hurtig, Guillermo Bártoli, Sergio Binello y el médico Juan Ramón Gauvry Gordon; la masajista fue absuelta. Solo el viudo permaneció en prisión. A la fecha, nadie ha sido identificado como responsable del asesinato.

3. Por qué fue asesinada: Este sigue siendo el mayor interrogante. Entre las hipótesis se barajaron una discusión con el marido, un ataque de un asesino a sueldo del cartel de Juárez y un homicidio en ocasión de robo. Las dos primeras fueron descartadas, mientras que la tercera se mantuvo como la más plausible. Carrascosa declaró que faltaba una pequeña caja fuerte en la casa, donde su mujer guardaba dinero de la Asociación Damas del Pilar, de la cual María Marta era tesorera.

Veinte años después del caso Belsunce, la sensación de impotencia sigue siendo la misma: mientras las estadísticas no dejan de crecer —Argentina registra un femicidio cada 33 horas—, la justicia parece avanzar a paso lento, atrapada en un sistema policial y judicial que con demasiada frecuencia encubre, dilata o invisibiliza los casos.

La indignación no solo nace de la impunidad de este crimen emblemático, sino de la certeza de que muchas mujeres siguen quedando desprotegidas, esperando respuestas que el Estado no garantiza. Este caso se erige como un recordatorio doloroso de que la justicia no puede depender de la buena voluntad de quienes deberían protegernos, sino de un compromiso real y urgente con los derechos de las mujeres.