Femicidio de Daiana Mendieta: imputarán por violencia de género a Gustavo Brondino

El vecino de la joven de 22 años está detenido con prisión preventiva y las pruebas lo señalan como el homicida con cargo agravado por violencia de género y alevosía.

La fiscalía de Rosario del Tala, en Entre Ríos , imputará formalmente al único detenido por el asesinato de Daiana Mendieta, asesinada hace 20 días en Gobernador Mansilla. La audiencia se realizará este jueves.

Una argentina cayó de un tercer piso en México: será repatriada en terapia intensiva móvil

Gustavo Norberto Brondino, de 55 años, es el único sospechoso por el femicidio de la joven de 22 años, con quién habría mantenido una relación. Fue asesinada brutalmente y arrojada a un aljibe de 10 metros de profundidad, en una zona rural del pueblo.

Según el diario local Ahora, después de varios informes que estaban pendientes, ahora se lo imputará del delito de “homicidio agravado por género (femicidio) y alevosía” . La pena que le puede caber es la cadena perpetua.

Se encuentra detenido por abuso de armas y amenazas a la autoridad , por lo que se dictó la prisión domiciliaria por 90 días. Actualmente se encuentra alojado en la Jefatura Departamental de Tala.

Según fuentes judiciales, en las próximas horas se deberá resolver la posibilidad de traslado y alojamiento a una Unidad Penal de la provincia.

Brondino es el único implicado en el femicidio de Daiana Mendieta Redes Sociales

El acusado y la investigación

Brondino, apodado "Pino", es un trabajador agropecuario, vecino de Daiana, que se abstuvo de declarar por recomendación de su abogado, Claudio Manfroni. No fue imputado directamente por el femicidio, pero hay evidencias que lo vinculan con la víctima.

El análisis de teléfonos permitió identificar una última comunicación entre la víctima y su vecino. Con esa información, la Fiscalía ordenó un allanamiento en la vivienda del hombre, donde se resistió usando un arma de fuego por lo que fue detenido.

Además, las cámaras de seguridad revelaron que la camioneta 4x4 marca Toyota Hilux del sospechoso fue vista cerca del domicilio de la víctima y que en el vehículo se hallaron manchas compatibles de sangre.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.