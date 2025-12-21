¿Feriado o día no laborable? Cómo se considera el 24 de diciembre en 2025

21 de diciembre de 2025 Inicio
Conocé cómo se organiza el calendario oficial de feriados en Argentina, qué fechas no se trasladan, cuáles pueden moverse y qué días no laborables fueron establecidos para fomentar el turismo durante 2025, según lo definido por el Gobierno nacional.

  • El miércoles 24 de diciembre de 2025 no es feriado nacional en Argentina.
  • El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre, pero solo para la Administración Pública Nacional.
  • La medida fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
  • El 25 de diciembre sí es un feriado inamovible, establecido por la Ley N.º 27.399.

Cada año surge la misma duda: ¿el 24 de diciembre es feriado o dia no laborable por Navidad? En 2025, la respuesta es no, pero hay diferencias clave según el sector laboral que conviene conocer para evitar confusiones.

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles.
Aunque el 25 de diciembre es feriado nacional inamovible, la Nochebuena tiene un estatus distinto que fue definido por el Gobierno nacional a través de un decreto oficial.

Conocer cómo se considera el 24 de diciembre según cada sector laboral permite planificar traslados, compras y reuniones familiares en la recta final del año. La diferencia entre feriado, asueto y día laborable impacta directamente en la organización del trabajo y del descanso durante las fiestas.

Feriado
Cómo es el 24 de diciembre en 2025: ¿cuenta como feriado?

Mediante el Decreto 883/2025, el Gobierno estableció asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre exclusivamente para la Administración Pública Nacional. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y se apoya en la Ley 27.399, que regula el calendario de feriados nacionales.

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable?

  • No es feriado nacional
  • No es día no laborable
  • Es asueto administrativo solo para empleados públicos nacionales

Esto significa que no aplica de manera general a toda la población trabajadora.

El asueto alcanza únicamente a:

  • Personal de la Administración Pública Nacional
  • Organismos estatales, siempre que no presten servicios esenciales

Cada dependencia debe garantizar guardias mínimas y continuidad operativa.

Quiénes sí trabajan el 24 de diciembre

Quedan excluidos del asueto:

  • Bancos y entidades financieras
  • Sector privado
  • Comercios y empresas, salvo decisión interna del empleador

En estos casos, el 24 de diciembre se considera día laborable común, sin pago extra ni recargo.

Qué pasa con el sector privado en Nochebuena

En el ámbito privado:

  • El empleador puede otorgar el día libre de forma voluntaria
  • Si se concede, se paga como jornada habitual
  • Si se trabaja, no corresponde pago adicional

No existe obligación legal de otorgar descanso.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
La historia combina suspenso psicológico y drama familiar con un fuerte trasfondo social.
