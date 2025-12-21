¿Feriado o día no laborable? Cómo se considera el 24 de diciembre en 2025 Conocé cómo se organiza el calendario oficial de feriados en Argentina, qué fechas no se trasladan, cuáles pueden moverse y qué días no laborables fueron establecidos para fomentar el turismo durante 2025, según lo definido por el Gobierno nacional. Por + Seguir en







El miércoles 24 de diciembre de 2025 no es feriado nacional en Argentina.

El Gobierno nacional decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre, pero solo para la Administración Pública Nacional.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 883/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El 25 de diciembre sí es un feriado inamovible, establecido por la Ley N.º 27.399. Cada año surge la misma duda: ¿el 24 de diciembre es feriado o dia no laborable por Navidad? En 2025, la respuesta es no, pero hay diferencias clave según el sector laboral que conviene conocer para evitar confusiones.

Aunque el 25 de diciembre es feriado nacional inamovible, la Nochebuena tiene un estatus distinto que fue definido por el Gobierno nacional a través de un decreto oficial.

Conocer cómo se considera el 24 de diciembre según cada sector laboral permite planificar traslados, compras y reuniones familiares en la recta final del año. La diferencia entre feriado, asueto y día laborable impacta directamente en la organización del trabajo y del descanso durante las fiestas.

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable?

No es feriado nacional

No es día no laborable

Es asueto administrativo solo para empleados públicos nacionales Esto significa que no aplica de manera general a toda la población trabajadora. El asueto alcanza únicamente a: Personal de la Administración Pública Nacional

Organismos estatales, siempre que no presten servicios esenciales Cada dependencia debe garantizar guardias mínimas y continuidad operativa. Quiénes sí trabajan el 24 de diciembre Quedan excluidos del asueto: Bancos y entidades financieras

Sector privado

Comercios y empresas, salvo decisión interna del empleador En estos casos, el 24 de diciembre se considera día laborable común, sin pago extra ni recargo. Qué pasa con el sector privado en Nochebuena En el ámbito privado: El empleador puede otorgar el día libre de forma voluntaria

Si se concede, se paga como jornada habitual

Si se trabaja, no corresponde pago adicional No existe obligación legal de otorgar descanso. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.