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Confirmado: qué dice la ley sobre el feriado del 25 de mayo en 2026

El calendario oficial confirmó qué sucederá con el asueto de fin de mes y establece cómo deben cobrar quienes trabajen durante la jornada.

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Confirmado: qué dice la ley sobre el feriado del 25 de mayo en 2026
  • El 25 de mayo de 2026 será feriado nacional en Argentina.
  • La fecha cae lunes y generará un fin de semana largo de tres días.
  • El feriado conmemora la Revolución de Mayo de 1810.
  • La jornada recuerda la conformación del Primer Gobierno Patrio.

Confirmado: el calendario oficial ya confirmó qué sucederá con el asueto en el que se conmemora el Día de la Revolución de Mayo en Argentina, tendrá carácter de feriado inamovible, por lo que no se trasladará y dará lugar a un fin de semana largo, ¿qué dice la ley sobre el feriado del 25 de mayo en 2026?

Por qué es feriado el 21 de mayo. 
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La medida está establecida por la ley 27.399, normativa que regula los feriados nacionales, los días no laborables y los fines de semana turísticos en el país. Cada 25 de mayo se conmemora la Revolución de mayo de 1810, hecho histórico que marcó el inicio del proceso de independencia argentina.

Durante la denominada Semana de mayo se produjo el desplazamiento del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la conformación de la Primera Junta, considerada el primer gobierno patrio. Entre sus integrantes se encontraban figuras históricas como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

25 de mayo

Qué sucede con el feriado del 25 de mayo en 2026

En 2026, el 25 de mayo caerá lunes, lo que permitirá un descanso extendido junto al sábado 23 y domingo 24 de mayo. Al tratarse de un feriado inamovible, la fecha no puede trasladarse con fines turísticos ni modificarse dentro del calendario oficial. Además, la legislación laboral establece condiciones especiales para quienes deban trabajar durante esa jornada.

La Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 indica que en los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical.

Esto significa que:

  • Los trabajadores que deban prestar servicios el 25 de mayo tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual.
  • Quienes no trabajen igualmente percibirán su salario normal, sin descuentos.
  • Las empresas deben respetar las condiciones establecidas para los feriados nacionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que no pueden modificarse ni trasladarse de fecha.

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden moverse para generar fines de semana largos.

Feriados trasladables 2026

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Feriados con fines turísticos

El Gobierno también estableció días no laborables para fomentar el turismo interno.

Feriados turísticos 2026

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

De esta manera, el calendario 2026 contará con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año.

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