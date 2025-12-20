20 de diciembre de 2025 Inicio
Confirmado: quiénes tendrán feriado el martes 23 de diciembre en 2025

El último mes anual en la city porteña se llena de días de descanso: sumá los días libres nacionales con más de 40 fechas municipales por aniversarios y fiestas locales. Enterate qué días descansás y cuándo conviene planear una escapada.

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles.

  • La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles.
  • Diciembre siempre llega con consultas sobre feriados, fines de semana largos y celebraciones provinciales. Para cerrar el año, la provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados municipales.
  • Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires celebra aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas locales. Estos feriados aplican solo en cada distrito o localidad.
  • El detalle completo para saber qué días no laborables tendrá tu ciudad o municipio durante el último mes del año.

La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles. Acá te contamos cuáles son, cómo se organizan y qué días habrá descanso en cada municipio.

Habrá 2 sitios en la provincia de Buenos Aires que tendrán feriados extras.
Diciembre siempre llega con consultas sobre feriados, fines de semana largos y celebraciones provinciales. Para cerrar el año, la provincia de Buenos Aires tendrá más de 40 feriados municipales, que se suman a los feriados nacionales inamovibles y a los trasladables previstos en el calendario 2025.

A continuación, el detalle completo para saber qué días no laborables tendrá tu ciudad o municipio durante el último mes del año.

Por qué será feriado el 23 de diciembre en 2025

Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires celebra aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas locales. Estos feriados aplican solo en cada distrito o localidad.

  • Vieytes (Magdalena) – Aniversario fundacional
  • Las Marianas (Navarro) – Aniversario fundacional
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
