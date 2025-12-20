Confirmado: quiénes tendrán feriado el martes 23 de diciembre en 2025

- La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles.
La provincia de Buenos Aires tendrá en diciembre una larga lista de feriados locales por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, además de los feriados nacionales inamovibles. Acá te contamos cuáles son, cómo se organizan y qué días habrá descanso en cada municipio.