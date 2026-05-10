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Por qué será feriado el 22 de mayo en 2026 y quiénes lo pueden disfrutar

La celebración forma parte de la identidad histórica del distrito y convoca tanto a vecinos como a visitantes.

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¿Por qué será feriado el 22 de mayo y quiénes lo pueden disfrutar?

¿Por qué será feriado el 22 de mayo y quiénes lo pueden disfrutar?

  • El 22 de mayo de 2026 será feriado local en una ciudad
  • El asueto alcanza a trabajadores y estudiantes del distrito
  • El feriado se combina con el fin de semana y el 25 de Mayo
  • Algunas personas podrán disfrutar varios días consecutivos de descanso
  • La celebración incluye procesiones, misas y actividades culturales

El viernes 22 de mayo de 2026 será asueto local en un partido bonaerense por la celebración de su Fiesta Patronal en honor a Santa Rita de Casia. La jornada generará un periodo especial para trabajadores, estudiantes y empleados que desarrollen actividades dentro del distrito. ¿Por qué será feriado y quiénes lo pueden disfrutar?

El calendario tiene otra jornada de descanso.
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La fecha está vinculada a la conmemoración de la patrona de los casos imposibles dentro de la tradición católica. Cada año, la localidad organiza distintas actividades religiosas, culturales y comunitarias que incluyen:

  • Procesiones y celebraciones religiosas
  • Ferias artesanales y actividades culturales
  • Actos oficiales y encuentros comunitarios
  • Misas especiales en la parroquia local

Feriado del 22 de mayo: qué se celebra y a quiénes aplica en 2026

El asueto aplica principalmente para quienes trabajan o estudian dentro del partido de Brandsen.

Entre los sectores alcanzados se encuentran:

  • Empleados municipales y organismos públicos locales
  • Trabajadores del comercio y servicios del distrito
  • Personal educativo y estudiantes
  • Empleados de empresas que desarrollan tareas dentro del partido
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La fecha genera un período especial de descanso para quienes viven o trabajan en Brandsen.

El esquema queda de esta manera:

  • Viernes 22 de mayo: feriado local
  • Sábado 23 de mayo: fin de semana
  • Domingo 24 de mayo: fin de semana
  • Lunes 25 de mayo: feriado nacional por la Revolución de Mayo

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que no cambian de fecha.

Entre los principales aparecen:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Estos feriados pueden moverse para fomentar fines de semana largos y turismo interno.

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (se traslada del miércoles 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno nacional también puede establecer jornadas puente para incentivar escapadas y movimiento turístico.

En 2026, los feriados turísticos confirmados son:

  • Viernes 2 de mayo
  • Viernes 14 de agosto
  • Viernes 11 de diciembre
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