Por qué será feriado el 22 de mayo en 2026 y quiénes lo pueden disfrutar

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La celebración forma parte de la identidad histórica del distrito y convoca tanto a vecinos como a visitantes.

¿Por qué será feriado el 22 de mayo y quiénes lo pueden disfrutar?

El viernes 22 de mayo de 2026 será asueto local en un partido bonaerense por la celebración de su Fiesta Patronal en honor a Santa Rita de Casia. La jornada generará un periodo especial para trabajadores, estudiantes y empleados que desarrollen actividades dentro del distrito. ¿Por qué será feriado y quiénes lo pueden disfrutar?

Decretan feriado para el 15 de mayo y hay fin de semana largo: quiénes lo pueden disfrutar

La fecha está vinculada a la conmemoración de la patrona de los casos imposibles dentro de la tradición católica. Cada año, la localidad organiza distintas actividades religiosas, culturales y comunitarias que incluyen:

El asueto aplica principalmente para quienes trabajan o estudian dentro del partido de Brandsen .

Entre los sectores alcanzados se encuentran:

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La fecha genera un período especial de descanso para quienes viven o trabajan en Brandsen.

El esquema queda de esta manera:

Viernes 22 de mayo: feriado local

Sábado 23 de mayo: fin de semana

Domingo 24 de mayo: fin de semana

Lunes 25 de mayo: feriado nacional por la Revolución de Mayo

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que no cambian de fecha.

Entre los principales aparecen:

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Estos feriados pueden moverse para fomentar fines de semana largos y turismo interno.

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (se traslada del miércoles 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

El Gobierno nacional también puede establecer jornadas puente para incentivar escapadas y movimiento turístico.

En 2026, los feriados turísticos confirmados son: