Por qué será feriado el 22 de mayo en 2026 y quiénes lo pueden disfrutar

- El 22 de mayo de 2026 será feriado local en una ciudad
- El asueto alcanza a trabajadores y estudiantes del distrito
- El feriado se combina con el fin de semana y el 25 de Mayo
- Algunas personas podrán disfrutar varios días consecutivos de descanso
- La celebración incluye procesiones, misas y actividades culturales
El viernes 22 de mayo de 2026 será asueto local en un partido bonaerense por la celebración de su Fiesta Patronal en honor a Santa Rita de Casia. La jornada generará un periodo especial para trabajadores, estudiantes y empleados que desarrollen actividades dentro del distrito. ¿Por qué será feriado y quiénes lo pueden disfrutar?
La fecha está vinculada a la conmemoración de la patrona de los casos imposibles dentro de la tradición católica. Cada año, la localidad organiza distintas actividades religiosas, culturales y comunitarias que incluyen:
- Procesiones y celebraciones religiosas
- Ferias artesanales y actividades culturales
- Actos oficiales y encuentros comunitarios
- Misas especiales en la parroquia local
Feriado del 22 de mayo: qué se celebra y a quiénes aplica en 2026
El asueto aplica principalmente para quienes trabajan o estudian dentro del partido de Brandsen.
Entre los sectores alcanzados se encuentran:
- Empleados municipales y organismos públicos locales
- Trabajadores del comercio y servicios del distrito
- Personal educativo y estudiantes
- Empleados de empresas que desarrollan tareas dentro del partido
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La fecha genera un período especial de descanso para quienes viven o trabajan en Brandsen.
El esquema queda de esta manera:
- Viernes 22 de mayo: feriado local
- Sábado 23 de mayo: fin de semana
- Domingo 24 de mayo: fin de semana
- Lunes 25 de mayo: feriado nacional por la Revolución de Mayo
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Los feriados inamovibles son aquellos que no cambian de fecha.
Entre los principales aparecen:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Estos feriados pueden moverse para fomentar fines de semana largos y turismo interno.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (se traslada del miércoles 17 de junio)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del viernes 20 de noviembre)
Feriados con fines turísticos
El Gobierno nacional también puede establecer jornadas puente para incentivar escapadas y movimiento turístico.
En 2026, los feriados turísticos confirmados son:
- Viernes 2 de mayo
- Viernes 14 de agosto
- Viernes 11 de diciembre