Se incendió un edificio en Palermo: los bomberos tuvieron que rescatar a vecinos atrapados en la terraza El siniestro ocurrió este sábado en la calle Jerónimo Salguero al 1200. Personal del SAME asistió a los residentes afectados por el humo y descartó víctimas fatales. Por Agregar C5N en









Los bomberos controlaron las llamas tras varias horas de trabajo.

Un incendio en un departamento en el barrio porteño de Palermo provocó este sábado un intenso operativo de rescate. Bomberos de la Ciudad y personal del SAME evacuaron a los habitantes atrapados en la terraza a causa del denso humo.

El fuego se originó en una unidad de un edificio ubicado en Jerónimo Salguero al 1200 y generó una rápida acumulación de humo en las áreas comunes. Esta situación bloqueó el descenso por las escaleras y forzó a varias personas a buscar refugio en la parte superior del inmueble.

Efectivos de rescate acudieron al lugar y procedieron con la evacuación segura de los residentes. En paralelo, el personal médico desplegó un dispositivo sanitario en la vía pública para brindar atención de urgencia a los afectados.

Los profesionales de la salud asistieron a diversos vecinos por síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Algunos damnificados recibieron oxígeno en la misma escena, mientras que las ambulancias trasladaron a otros de forma preventiva a centros de salud cercanos.

El despliegue de las unidades de emergencia requirió la restricción del tránsito en la zona para facilitar los trabajos. Una densa nube gris proveniente de los pisos superiores captó la atención de decenas de transeúntes.