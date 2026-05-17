17 de mayo de 2026 Inicio
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Fin de semana extra largo: estos ciudadanos suman un feriado clave antes del 25 de mayo en 2026

El asueto local permitirá que algunos argentinos disfruten un periodo extenso antes del festejo por la Revolucion de Mayo. También ya están confirmados los feriados inamovibles, trasladables y turísticos del calendario oficial 2026.

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Algunos ciudadanos suman un feriado clave antes del 25 de mayo

Algunos ciudadanos suman un feriado clave antes del 25 de mayo

  • El viernes 22 de mayo de 2026 habrá un feriado local en algunas ciudades del país.
  • El descanso se unirá al feriado nacional del Día de la Revolución de Mayo.
  • Algunos trabajadores disfrutarán de cuatro días consecutivos de descanso.
  • El feriado local se estableció por aniversarios fundacionales.

    Fin de semana extra largo: algunos ciudadanos suman un feriado clave antes del 25 de mayo gracias a un asueto local confirmado para el viernes 22 de mayo de 2026. La medida permitirá que algunos trabajadores tengan un periodo XL de cuatro días.

    El próximo feriado es el 25 de mayo.
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    Este tipo de información resulta clave para muchas personas que necesitan organizar sus ciclos de descanso, planificar viajes, coordinar actividades familiares o simplemente anticipar momentos de pausa dentro de la rutina laboral y escolar.

    Además, los fines de semana largos suelen ser aprovechados para realizar escapadas, reducir el estrés cotidiano y recuperar tiempo de ocio. Por eso, conocer con anticipación el calendario de feriados permite organizar mejor agendas personales, reservas turísticas y actividades recreativas a lo largo del año.

    Feriado del 22 de mayo: qué se celebra y a quiénes aplica en 2026

    El viernes 22 de mayo no será feriado nacional, pero sí una jornada especial para habitantes de:

    • Chilecito
    • Brandsen
    Brandsen

    La fecha se estableció por aniversarios fundacionales y alcanzará principalmente al sector público, mientras que para empleados privados será optativo según lo determine cada empleador. De esta manera, quienes puedan acceder al beneficio tendrán descanso:

    • viernes 22 de mayo
    • sábado 23 de mayo
    • domingo 24 de mayo
    • lunes 25 de mayo

    Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

    Feriados inamovibles

    Entre los feriados nacionales inamovibles confirmados para 2026 aparecen:

    • Día de la Revolución de Mayo — lunes 25 de mayo;
    • Día de la Independencia — jueves 9 de julio;
    • Inmaculada Concepción de María — martes 8 de diciembre;
    • Navidad — viernes 25 de diciembre.

    Feriados trasladables

    • El calendario oficial también incluye feriados trasladables:
    • Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes — lunes 15 de junio;
    • Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín — lunes 17 de agosto;
    • Día de la Soberanía Nacional — lunes 23 de noviembre;
    • Día de la Raza — lunes 12 de octubre.

    Feriados con fines turísticos

    • Además, el Gobierno confirmó jornadas no laborables con fines turísticos para incentivar escapadas y turismo interno:
    • viernes 10 de julio;
    • lunes 7 de diciembre.

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