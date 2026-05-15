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El último día hábil de mayo 2026 tendrá feriado y genera un fin de semana largo: cuál es

Atención a fin de mes, porque estas dos localidades del país tendrá un día de descanso extra.

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El último día hábil de mayo 2026 es feriado: por qué. 

El último día hábil de mayo 2026 es feriado: por qué. 

  • El jueves 29 de mayo será feriado en dos localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales.
  • La medida generará un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes de esas zonas.
  • El cierre de mayo reactivó las consultas sobre escapadas, transporte y funcionamiento de servicios públicos.
  • El calendario 2026 también incluye feriados inamovibles, trasladables y días turísticos.

El cierre de mayo tendrá una particularidad para miles de bonaerenses, ya que el jueves 29 será feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires y eso abrirá la puerta a un fin de semana largo para parte de la población. La confirmación oficial modificó la organización de actividades laborales, escolares y comerciales en esos distritos, mientras muchas personas ya comenzaron a evaluar viajes cortos o reuniones familiares extendidas para aprovechar el descanso.

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Feriado

La expectativa alrededor de los feriados volvió a crecer en la última semana del mes, sobre todo entre quienes buscan una pausa antes de junio. También se espera movimiento en rutas, terminales y servicios turísticos regionales, algo habitual cuando aparecen jornadas extras de descanso.

Por qué será feriado el 29 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El próximo jueves 29 de mayo será feriado para quienes viven o trabajan en Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga. En ambos casos, la jornada fue establecida por los aniversarios fundacionales de cada localidad.

La medida alcanzará principalmente a empleados públicos, estudiantes y parte del sector privado radicado en esas ciudades bonaerenses. Dependiendo de cada actividad, algunos trabajadores también podrán extender el descanso hasta el fin de semana y generar así un receso más largo en el cierre de mayo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional incluye feriados inamovibles, trasladables y días con fines turísticos definidos para promover el movimiento interno y ordenar los descansos durante el año.

feriado

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 18 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre

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