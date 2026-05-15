El último día hábil de mayo 2026 tendrá feriado y genera un fin de semana largo: cuál es Atención a fin de mes, porque estas dos localidades del país tendrá un día de descanso extra. Por Agregar C5N en









El último día hábil de mayo 2026 es feriado: por qué.

El jueves 29 de mayo será feriado en dos localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales. La medida generará un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes de esas zonas. El cierre de mayo reactivó las consultas sobre escapadas, transporte y funcionamiento de servicios públicos. El calendario 2026 también incluye feriados inamovibles, trasladables y días turísticos. El cierre de mayo tendrá una particularidad para miles de bonaerenses, ya que el jueves 29 será feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires y eso abrirá la puerta a un fin de semana largo para parte de la población. La confirmación oficial modificó la organización de actividades laborales, escolares y comerciales en esos distritos, mientras muchas personas ya comenzaron a evaluar viajes cortos o reuniones familiares extendidas para aprovechar el descanso.

Feriado

La expectativa alrededor de los feriados volvió a crecer en la última semana del mes, sobre todo entre quienes buscan una pausa antes de junio. También se espera movimiento en rutas, terminales y servicios turísticos regionales, algo habitual cuando aparecen jornadas extras de descanso.

Por qué será feriado el 29 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo El próximo jueves 29 de mayo será feriado para quienes viven o trabajan en Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga. En ambos casos, la jornada fue establecida por los aniversarios fundacionales de cada localidad.

La medida alcanzará principalmente a empleados públicos, estudiantes y parte del sector privado radicado en esas ciudades bonaerenses. Dependiendo de cada actividad, algunos trabajadores también podrán extender el descanso hasta el fin de semana y generar así un receso más largo en el cierre de mayo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional incluye feriados inamovibles, trasladables y días con fines turísticos definidos para promover el movimiento interno y ordenar los descansos durante el año. feriado Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre