- El jueves 29 de mayo será feriado en dos localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales.
- La medida generará un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes de esas zonas.
- El cierre de mayo reactivó las consultas sobre escapadas, transporte y funcionamiento de servicios públicos.
- El calendario 2026 también incluye feriados inamovibles, trasladables y días turísticos.
El cierre de mayo tendrá una particularidad para miles de bonaerenses, ya que el jueves 29 será feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires y eso abrirá la puerta a un fin de semana largo para parte de la población. La confirmación oficial modificó la organización de actividades laborales, escolares y comerciales en esos distritos, mientras muchas personas ya comenzaron a evaluar viajes cortos o reuniones familiares extendidas para aprovechar el descanso.
La expectativa alrededor de los feriados volvió a crecer en la última semana del mes, sobre todo entre quienes buscan una pausa antes de junio. También se espera movimiento en rutas, terminales y servicios turísticos regionales, algo habitual cuando aparecen jornadas extras de descanso.
Por qué será feriado el 29 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo
El próximo jueves 29 de mayo será feriado para quienes viven o trabajan en Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga. En ambos casos, la jornada fue establecida por los aniversarios fundacionales de cada localidad.
La medida alcanzará principalmente a empleados públicos, estudiantes y parte del sector privado radicado en esas ciudades bonaerenses. Dependiendo de cada actividad, algunos trabajadores también podrán extender el descanso hasta el fin de semana y generar así un receso más largo en el cierre de mayo.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario nacional incluye feriados inamovibles, trasladables y días con fines turísticos definidos para promover el movimiento interno y ordenar los descansos durante el año.
Feriados inamovibles
- 1° de enero: Año Nuevo
- 3 y 4 de marzo: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 18 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
- 2 de mayo
- 15 de agosto
- 21 de noviembre