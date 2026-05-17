17 de mayo de 2026 Inicio
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Otro golpe al bolsillo: a partir de mañana aumentan colectivos y trenes en el AMBA

El nuevo esquema tarifario para el transporte público comenzará a regir desde este lunes 18 de mayo, con subas de hasta 18%. El boleto mínimo de colectivo pasará a $714 y el de tren a $330, mientras crecen los reclamos de las empresas por deudas del Estado y se amplía la brecha de precios con el interior del país.

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Tarifazo: el boleto mínimo de colectivo pasa a $714 y el de tren a $330.

Tarifazo: el boleto mínimo de colectivo pasa a $714 y el de tren a $330.

A partir de mañana, otro golpe sacudirá el bolsillo de los argentinos ya que viajar en colectivo y en tren por el AMBA costará más caro. Con subas de hasta 18%, el boleto mínimo de colectivo pasará a $714 y el de tren a $330, mientras crecen los reclamos de los empresarios por deudas de la Secretaría de Transporte y se amplía la brecha de precios con el interior del país.

Rosario fue una de las ciudades que implementó tarjetas magnéticas ante el problema de la falta de monedas entre los 90 y los 2000.
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Un nuevo esquema tarifario para el transporte público comenzará a regir desde este lunes 18 de mayo tras varios meses de conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las empresas por el precio del combustible y la deuda acumulada. El pasaje mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (jurisdicción nacional) tendrá un incremento del 2% y subirá de $700 a $714 para quienes tengan la SUBE registrada.

Mientras que en el caso de los beneficiarios de la Tarifa Social, el valor será de $321,30, mientras que para los usuarios con SUBE sin registrar alcanzará los $1.428. Además, se prevén nuevas subas: el 15 de junio (otro 2%, a $728) y el 15 de julio (un 2% adicional, a $742).

Sube

No obstante, aun con el nuevo incremento en las líneas de colectivos que conectan CABA con el conurbano, desde el Gobierno remarcaron que las tarifas siguen siendo más bajas que las de los servicios que circulan únicamente dentro de la Capital, donde el boleto resulta 5,6% más elevado.

En cambio, en las líneas que operan exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires (a partir del número 200), el costo es 35,7% mayor que el de los servicios de jurisdicción nacional.

A pesar del aumento del 6%, en tres meses queda por debajo de la inflación y profundiza la brecha tarifaria con CABA y PBA. Mientras en el AMBA el boleto mínimo nacional queda en $714, en líneas porteñas asciende a $753 y en las provinciales a $968, en ciudades como Santa Fe, Córdoba o Rosario supera los $1.700, y en Mar del Plata ronda los $1.550. Así, el área metropolitana continúa con las tarifas más bajas del país, ampliando la brecha respecto de otras jurisdicciones.

Trenes Argentinos

Cuánto costará viajar en tren

En cuanto al aumento en el pasaje de ferrocarril será más fuerte y correrá en cinco etapas: comienza este lunes con un 18% que lleva el boleto de $280 a $330, y continuará con subas mensuales de 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre, hasta alcanzar los $528. "El objetivo oficial es reducir el atraso acumulado ya que la tarifa apenas cubre una fracción del costo del servicio", indicaron desde la Secretaría de Transporte.

Asimismo, explicaron el ajuste se da en un contexto de inflación moderada y que la autorización del incremento a mitad de mes busca atenuar su impacto en el índice de precios de mayo.

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