Vecinos de Recoleta denunciaron a un falso rescatista acusado de asesinar 16 gatos

Se trata de un joven cocinero, que se habría hecho pasar por proteccionista y para adoptar animales contra los que luego ejercía violencia.

Un asesino seria de gatos fue denunciado por vecinos de Recoleta , quienes lograron constatar su identidad y señalar que se hacía pasar por rescatista de animales para luego torturarlos y matarlos . Se trata de Adriel S. C. O., de 27 años , oriundo de Santa Cruz y chef, acusado de haber acabado con la vida de al menos 16 felinos . Según los testimonios de gente del barrio, el cocinero habría preparado los restos de los animales para luego repartirlos en viandas para gente en situación de calle.

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De acuerdo a las denunciantes, Adriel S. C. O retiraba gatos sanos mediante adopciones y, pocas horas después, informaba que habían muerto. En varios casos, habría repetido siempre la misma explicación: el denominado “síndrome del gatito desvanecido”.

Por su parte, el abogado querellante Alexis Morocco explicó en declaraciones radiales que " Adriel Santiago Caminos Ortega se hacía pasar por proteccionista, pedía animales a los refugios porque se presentaba con un discurso muy persuasivo. Pocas horas después del encuentro, los animales morían en circunstancias sumamente sospechosas".

En ese sentido, el letrado se apoyó en los análisis realizados por parte de una psicóloga de la querella que definió al cocinero como “una persona muy oscura, narcisista, maquiavélica, sádica que disfrutaba de torturar y matar animales”. De acuerdo a la denuncia, se lo acusa de la muerte de 16 gatos y uno de los casos más graves involucra a un menor de edad.

Según explicaron desde la querella, una mujer habría contratado al acusado para que realizara tareas de cuidado con su hijo : “La madre del menor dejó al niño al cuidado de este hombre, a quien conoció en una iglesia y lo contrató como niñero. Fue al departamento donde tenían un gato que se llamaba Charlie y que tenía 9 meses.”

Cuando la mujer se retiró, el cocinero aprovechó para torturar al animal en presencia del menor: "Lo metió en bolsas y lo golpeó. Lo llevó al balcón, lo aplastó con la puerta y lo arrojó allí. El gato falleció con un cuadro de asfixia y una saturación del 74%”, explicó Morocco que agregó que el nene intentó intervenir para ayudar al animal pero fue lastimado y amenazado por Adriel S. C. O para impedir su acción.

Al regresar la mujer, el acusado sostuvo que el asesinato había sido cometido por el menor, mientras él se victimizaba y rompía en llanto alegando estar en "contra del maltrato animal" como ya lo hizo en otras oportunidades frente a los responsables de los refugios donde adoptó otros animales.

De acuerdo a todos los testimonios y pruebas recolectadas, el señalado se encuentra imputado en una causa compleja, ya que posee múltiples domicilios desde el inicio del proceso, mientras la querella busca una pena de prisión efectiva por la cantidad de hechos atribuidos.

En paralelo, asociaciones de animales convocaron a una manifestación en el Obelisco para exigir penas más duras contra el maltrato animal, subrayando que la legislación vigente tiene más de siete décadas y resulta insuficiente.