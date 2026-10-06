Semana Mundial del Espacio: agenda gratis en Buenos Aires y La Plata

La Argentina se suma a la celebración internacional del espacio con eventos gratuitos en el Planetario de la Universidad Nacional de la Plata y el Archivo General de la Nación y el Planetario Galileo Galilei, recordando hitos históricos y enfocándose en innovaciones como los cohetes reutilizables.

Experiencias de cohetería, charlas y proyecciones forman parte de los eventos por la Semana del Espacio.

En la Semana Mundial del Espacio 2026, Argentina se suma a esta celebración impulsada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Desde el 3 al 11 de octubre, distintas instituciones, espacios culturales y Museos de l a Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires , organizan actividades libres y gratuitas diseñadas para todo público.

Entre los puntos más importantes se destacan el Planetario de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) , la República de los Niños en Gonnet y la sede del Archivo General de la Nación (AGN) en CABA, junto a universidades nacionales y clubes de astronomía de todo el país.

La iniciativa a nivel mundial busca acercar la ciencia y la tecnología espacial a la sociedad, destacando el impacto en la mejora e la calidad de vida. El período recuerda a dos momentos históricos en la astronomía:

El Tratado del Espacio Exterior declara que el espacio y los cuerpos celestes pertenecen a toda la humanidad y prohíbe la apropiación nacional o reclamar soberanía sobre ellos. El enfoque de este año es analizar el impacto de la tecnología de cohetes reutilizables , la reducción de costos y la evolución de la industria en los lanzamientos espaciales.

10 de octubre de 1967: entrada en vigor del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, acuerdo internacional que regula el uso pacífico del espacio y los cuerpos celestes.

4 de octubre de 1957: lanzamiento del Sputnik 1 , el primer satélite artificial de la Tierra, hecho que dio inicio a la era espacial.

Charla por teleconferencia con Noel de Castro: El viernes 9 de octubre habrá una transmisión en vivo por el canal de Youtube del Planetario UNLP. Esta actividad no es concurrida en el Planetario.

Proyecciones en el Domo: funciones especiales sobre astronomía y exploración espacial los fines de semana hasta el domingo 11 de octubre.

Taller y Muestra de Cohetería: organizado por el Grupo de Cohetería Experimental (GCE), con demostraciones interactivas el domingo 11 de octubre.

El sábado 10 de octubre, el Planetario de La Plata no estará abierto al público debido al desarrollo del congreso CIGMA (Congreso Interdisciplinary de Geofísica, Meteorología y Astronomía), que celebra su primera edición en Argentina, el 8, 9 y 10 de octubre de 2026.

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En la Ciudad: Archivo General de la Nación y el Planetario

Durante la Semana Mundial del Espacio, la Ciudad tendrá actividades el 8 de octubre a partir de las 10 en el Archivo General de la Nación. La entrada es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa obligatoria a través del Formulario de inscripción.

Las actividades constituyen una muestra fotográfica y audiovisual "Argentina, un país espacial". Además de charlas magistrales a cargo del Dr. Pablo De León sobre ingeniería aeroespacial y de María Carolina Renaud (Constelar Space) sobre redes de educación especial. También habrá muestras de archivos históricos sobre los avances científicos de Argentina.

En el Planetario, el viernes 9 de octubre, realizará un nuevo Encuentro de Ciencia. La charla estará a cargo del Dr. César Bertucci, investigador principal del CONICET y profesor de la UBA. La entrada a la charla será libre y sin costo, por orden de llegada, hasta completar la capacidad de 250 personas.