Misa histórica del papa León XIV en Nuestra Señora de Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

El tránsito vehicular estará cerrado desde el martes al mediodía y la Autopista del Oeste tendrá restricciones. Conocé todo sobre el operativo de salud, logística y seguridad que desplegará la Provincia de Buenos Aires para el encuentro con el Sumo Pontífice.

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV.

El papa León XIV celebrará este miércoles 11, a las 10, una misa histórica frente a la Basílica de Luján que marcará su último gran acto masivo en la Argentina. Para ordenar la llegada de los miles de fieles que se esperan en la jornada, la Provincia de Buenos Aires desplegará un megaoperativo de seguridad, salud y logística que incluirá cortes de tránsito vehicular desde el martes a las 12, restricciones en la Autopista del Oeste y la habilitación de siete corredores peatonales señalizados.

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Según la información oficial, el predio abrirá sus accesos el martes a las 16, por lo que las autoridades recomiendan viajar en tren o utilizar los estacionamientos habilitados a entre 4 y 5 kilómetros del templo.

Para asistir a los asistentes, el operativo desplegará 85 postas de servicio y cuidado equipadas con puestos de hidratación, sanitarios, asistencia sanitaria y primeros auxilios, además del acompañamiento de 15 mil voluntarios encargados de orientar los recorridos y dar auxilio ante cualquier inconveniente.

Para asistir a la misa histórica frente a la Basílica, las autoridades provinciales recomiendan prioritariamente el uso del transporte público, debido a los cortes de tránsito previstos en la zona céntrica. A continuación, se detallan las alternativas para trasladarse en tren, colectivo o vehículo particular.

Para el ingreso vehicular se establecieron 7 accesos por ruta. Debido a que el tránsito estará restringido en las inmediaciones de la Basílica, la Provincia dispuso áreas de estacionamiento para autos particulares y micros de contingentes a una distancia de entre 4 y 5 kilómetros del templo:

Línea 57: mantendrá sus recorridos habituales desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y diversos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con destino a Luján, adaptando sus paradas según los desvíos programados.

Combinación Auto + Tren: quienes viajen en vehículo particular desde zonas más alejadas pueden optar por dejar el auto en la localidad de Mercedes y realizar el tramo final hasta Luján en el tren Sarmiento.

Línea San Martín: los trenes que realizan el recorrido Retiro – Doctor Domingo Cabred permiten descender en la estación Open Door. Desde allí, el trayecto hasta el templo se completa a pie (aproximadamente unas 25 a 30 cuadras, lo que demanda unos 30 minutos de caminata).

Línea Sarmiento: se dispondrá de servicios reforzados en el ramal que conecta Buenos Aires con Mercedes. La opción más directa es descender directamente en la estación Luján.

Zonas de estacionamiento habilitadas: se ubican sobre los accesos por las Rutas 7, 5, 47 y 192, así como en los sectores de Open Door, Jáuregui, Cortines y Colonia Cabred.

Tramo final: desde estos puntos de detención, el recorrido hacia el predio de la ceremonia deberá realizarse indefectiblemente a pie.

PH: Malu Salvatierra

A qué hora abren los accesos y cómo es la organización del predio en Luján

Los accesos al parque de Luján se habilitarán el martes 10 de noviembre a partir de las 16, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Los peregrinos ingresarán desde la rotonda de la Ruta 7 y se ubicarán a los lados de la avenida Nuestra Señora de Luján, trayecto por el cual circulará el papamóvil desde el tótem de ingreso hasta la Basílica.

Dentro del predio, la distribución estará estructurada en dos sectores principales:

Altar principal: ubicado en la plaza frente a la Basílica, reservado para los invitados especiales de distintas iglesias y barrios del país.

Parque San Martín: contará con un escenario de grandes dimensiones y puestos de servicios gastronómicos para ampliar la capacidad de recepción de los fieles.

Operativo de asistencia sanitaria, qué llevar y recomendaciones para los peregrinos

Para acompañar y proteger a los asistentes durante toda la jornada, la Provincia de Buenos Aires desplegará un dispositivo integral de salud, seguridad y logística. A continuación, los detalles del operativo sanitario, los elementos permitidos y no permitidos, y los consejos clave para prevenir inconvenientes.

Puestos de atención: se instalarán más de 85 postas de cuidado en total, con puestos sanitarios ubicados aproximadamente cada un kilómetro a lo largo de los recorridos, sumados a más de 51 centros de atención y hospitales intermedios.

Recursos y personal: el despliegue cuenta con más de 1.200 trabajadores de la salud, 45 ambulancias, 2 helicópteros sanitarios y 4 hospitales de campaña.

Seguridad y acompañamiento: la cobertura se completa con 12.000 efectivos de seguridad y más de 15.000 voluntarios abocados a orientar y asistir a los fieles.

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Elementos permitidos, sugeridos y prohibidos

Permitido ingresar con: reposeras y sillas plegables, banderas sin asta (de hasta 2x2 metros), linterna, bolsa de dormir y aislante.

Indispensable: llevar papel higiénico, usar zapatillas cómodas ya ablandadas, contar con medias de repuesto e hidratarse con agua de forma continua.

No se permitirá el ingreso al predio con:

Alcohol, envases de vidrio ni artículos de pirotecnia.

Drones, punteros láser ni megáfonos.

Carpas ni sombrillas.

Bicicletas, monopatines, rollers ni cascos de protección.

Palos de selfie (de 20 centímetros o más).

Mascotas (salvo animales de asistencia adecuadamente identificados).

Consejos clave para los asistentes

Cuidado personal: evitar el consumo de bebidas alcohólicas o energizantes durante la caminata y la estadía.

Ante emergencias: en caso de sentir mareos, malestar físico o sufrir alguna lesión, acudir de inmediato a la posta sanitaria más cercana o solicitar auxilio a los voluntarios y personal identificado.

Planificación del retorno: se aconseja prever los tiempos y la logística del regreso con anticipación, ya que la desconcentración de la multitud suele demorar varias horas.

La guía completa del operativo y las actualizaciones en tiempo real pueden consultarse en el sitio web visitadelpapapba.gba.gob.ar.