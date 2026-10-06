La chocotorta argentina está entre los tres mejores pasteles de chocolate del mundo

El postre superó a tortas de Italia, Estados Unidos y Brasil y solo fue superada por un plato de Suecia, según el ranking que elabora la guía gastronómica y de viajes TasteAtlas.

La chocotorta se hace con galletitas de chocolate, dulce de leche y crema o queso crema.

La preparación argentina que mezcla galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate del mundo, según el ranking de la guía gastronómica y de viaje TasteAtlas . La chocotorta le ganó a postres de Estados Unidos, Italia y Brasil, pero el campeón fue el kladdkaka de Suecia .

"Traducido como pastel de chocolate, este postre argentino sin hornear tiene influencias de la cocina italiana y se inspira en el famoso tiramisú italiano ", definió TasteAtlas y explicó que se prepara con galletitas humedecidas con leche, leche con chocolate, café o licor de café alternando con una mezcla de queso crema y dulce de leche.

Lo cierto es que también hay personas que mezclan el dulce de leche con crema batida en vez de queso crema para incrementar el sabor dulce en vez de cortarlo.

La guía atribuyó su origen a una campaña de marketing de una marca de galletitas ya que la receta para elaborarla aparecía en el paquete. Además, advirtió que la chocotorta aparece pocas veces en restaurantes y continúa siendo poco habitual fuera de Argentina .

La torta se consume habitualmente durante el fika , la pausa tradicional para tomar café, y su nombre se traduce como "pastel pegajoso" . Se elabora con huevos, cacao o chocolate, manteca, azúcar y harina y requiere que el centro conserve humedad durante el horneado, mientras la parte exterior forma una cobertura fina y crujiente.

Por su densidad y por el uso frecuente de chocolate amargo o cacao, suele terminarse con azúcar impalpable y servirse con una bocha de helado o crema batida.

El kladdkaka de Suecia.

3. La torta caprese de Italia

El dato más interesante sobre esta torta es que no lleva harina en su preparación. La especialidad procede de la isla de Capri y contiene chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y manteca. Se caracteriza por una textura densa de chocolate y una capa de azúcar impalpable en la superficie.

De acuerdo a TasteAtlas, la receta nació de un error: un cocinero se olvidó de agregar harina a su torta y la horneó igual.

La torta caprese de Italia.

4. El pastel de lava de Estados Unidos

TasteAtlas atribuyó su expansión al chef Jean-Georges Vongerichten, quien habría retirado su torta de chocolate del horno antes del tiempo previsto. Al romper la capa exterior, encontró chocolate líquido en el interior. “No imaginaba que sería una bendición disfrazada”, describió a la guía sobre ese episodio.

El chef y chocolatero francés Jacques Torres sostenía que un pastel de este tipo ya existía en Francia, pero el ranking indicó que fue Vongerichten quien lo convirtió en un fenómeno mundial a partir de Estados Unidos, hasta llevarlo a las cartas de restaurantes de alta gama.

El pastel de lava de Estados Unidos.

5. El bolo de brigadeiro de Brasil

Es un pastel asociado a las fiestas de cumpleaños. La receta se compone de tres capas de bizcocho tierno y húmedo de chocolate, con relleno y cobertura de brigadeiro cremoso. El relleno se prepara con leche condensada, crema, margarina, cacao en polvo, leche entera y maicena.