5 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de subtes: la línea A no prestará servicio desde las 19 horas del martes

La AGTSyP confirmó que la línea A no funcionará este martes por reclamo contra Emova, a la que acusan de aplicar descuentos arbitrarios en los sueldos.

Por
 Trabajadores del subte denuncian descuentos indebidos y realizarán una medida de autodefensa. 

 Trabajadores del subte denuncian descuentos indebidos y realizarán una medida de autodefensa. 

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) anunció la interrupción del servicio de la línea A desde las 19 horas hasta el cierre para este martes 6 de octubre. La medida, definida como de “autodefensa”, responde a descuentos salariales que el gremio considera indebidos e ilegales, aplicados por la empresa concesionaria Emova.

El Gobierno extendió subsidios a la luz y el gas para contener la suba de tarifas.
Te puede interesar:

Tarifas de luz y gas: el Gobierno mantiene los subsidios y aplica subas por debajo del 2,5%

Según el sindicato, los recortes afectan a trabajadores y trabajadoras que cumplieron con sus tareas durante todo el mes, lo que califican como una actitud arbitraria que vulnera derechos laborales y “rompe la paz social”. La organización exige el cese inmediato de los descuentos y el pago de las sumas retenidas.

Los principales puntos del reclamo

Los trabajadores del subterráneo porteño acusan a la empresa Emova de aplicar descuentos salariales y sanciones que califican como arbitrarias e injustificadas. Señalan además que estas medidas afectan tanto a empleados como a delegados de distintas líneas y que, pese a contar con resoluciones judiciales que ordenan frenar los recortes, la concesionaria no estaría cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia.

  • Descuentos y sanciones arbitrarias: denuncian que Emova realiza recortes compulsivos e ilegítimos en los salarios y aplica sanciones sin justificación a trabajadores y delegados de diferentes líneas.
  • Incumplimiento de la Justicia: el gremio asegura contar con medidas cautelares y fallos judiciales favorables que intiman a la empresa a frenar estos descuentos, órdenes que la concesionaria estaría desoyendo sistemáticamente.

Maniobras de extorsión: según detalló Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de AGTSyP, la empresa utiliza las sanciones para intentar acallar las denuncias de los empleados sobre las "pésimas y riesgosas condiciones del servicio y de la red" en la que viajan millones de usuarios.

La postura de Emova, la compañía concesionaria del subte porteño

Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de AGTSyP para este martes 6 de octubre, Emova manifiestó su "preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios". Y aseguró que la empresa cumple con las instancias de diálogo en la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires para evitar el desarrollo de esta medida gremial.

Asimismo, Emova sostuvo que "esta decisión por parte del sindicato responde a un reclamo que carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal. Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes".

Finalmente, la empresa afirmó que, "de acuerdo a lo manifestado por la Asociación Gremial, este reclamo formulado en forma genérica, abarcaría a unos 20 trabajadores, es decir que involucraría a menos del 0,5 % de la dotación total de la empresa considerando que en el Subte trabajan 4700 personas. Pese a esto, el sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre a una medida que impide a miles de personas acceder a un servicio fundamental para el normal funcionamiento de la Ciudad".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno porteño confirmó el calendario oficial para el proceso de Inscripción Escolar 2027.

Inscripción escolar 2027 en la Ciudad: las fechas clave, etapas y el paso a paso para anotarse

Acceder a un contrato de alquiler se convirtió en un obstáculo infranqueable para miles de familias trabajadoras.

"Mucho cobro de comisión ilegal": el drama de endeudarse para alquilar y la "ley del más fuerte" en las inmobiliarias

El Senado aprobó las modificaciones en la ley de Zonas Frías. 

Cambios en los subsidios en Zonas Frías: cuáles son las localidades que sufrirán aumento en el gas

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Violencia de género en Béccar: un hombre golpeó, pateó y arrastró a su novia y terminó detenido

Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre.
play

Imputaron por femicidio y abuso sexual al acusado de matar a Aixa en Tigre y se negó a declarar

El papa León visitará la cárcel de Devoto.

Cada 16 horas muere una persona detenida, encarcelada o intervenida por las fuerzas de seguridad

Rating Cero

Antonela Roccuzzo y un guiño íntimo en la despedida de Leo. 

Antonela Roccuzzo realizó un emotivo posteo por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.
play

"Tengo más familiares arriba que abajo": la reflexión de Marta Fort sobre la vida después de la muerte

Maxi Ghione fue liberado bajo condiciones judiciales en la causa que lo investiga por amenazas y privación de la libertad. 

Maxi Ghione rompió el silencio luego de ser liberado en Lehmann: "La verdad la va a decir la justicia"

El protagonista renunció a los lujos y eligió una vida diferente.

Es hijo de un famoso conductor argentino, pinta casas y vive de paseos en bicicleta en Bariloche

El conductor habló de su relación.

Es un famoso conductor y dijo la verdad detrás de su separación tras 30 años de matrimonio: "No vale la pena remar"

La protagonista hizo una confesión íntima al aire.

"Estoy enamorada": la confesión de una de las conductoras argentinas más famosas

últimas noticias

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Violencia de género en Béccar: un hombre golpeó, pateó y arrastró a su novia y terminó detenido

Hace 31 minutos
play

Como efecto de una desregulación de Sturzenegger, se rompió un puente que une a Chaco y Corrientes

Hace 51 minutos
play
Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre.

Imputaron por femicidio y abuso sexual al acusado de matar a Aixa en Tigre y se negó a declarar

Hace 53 minutos
Luis Toto Caputo habló sobre la actualidad económica del país en un programa de straming afín al gobierno libertario.

Luis Caputo: "Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei"

Hace 1 hora
Franco Colapinto en Malasia.

"Nos la jugamos y no salió", Colapinto volvió a referirse a la estrategia fallida de Alpine en Baréin

Hace 1 hora