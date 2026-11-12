Paro de subtes este jueves desde las 21: el Gobierno porteño lanzó una advertencia a los gremios Los metrodelegados anunciaron la paralización total de las seis líneas y el Premetro hasta el cierre de la jornada tras la muerte de un trabajador por exposición al asbesto. Ante el anuncio, el Gobierno porteño dictó una resolución para garantizar la mitad de la operación habitual. Por Agregar C5N en









Los gremios paran desde las 21, pero la Ciudad ordena garantizar el 50% del servicio.

Una nueva jornada de conflicto afecta al transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 21 de este jueves y hasta el final del día, los trabajadores del subte llevarán adelante una paralización total del servicio que alcanzará a las seis líneas (A, B, C, D, E y H) y al Premetro. Frente al anuncio de la huelga, el Gobierno porteño salió al cruce de los metrodelegados y emitió una resolución oficial con una advertencia directa: deberán garantizar una cobertura mínima del 50% en cada uno de los ramales.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en respuesta al fallecimiento de Oscar Pauer, un operario cuya muerte el sindicato atribuye a la exposición al asbesto. A través de un comunicado, los representantes gremiales responsabilizaron tanto a la empresa concesionaria Emova como a la administración porteña por no haber retirado este material cancerígeno de la red subterránea.

Informamos que los trabajadores del taller Rancagua se encuentran desde la mañana de hoy realizando una retención de tareas en cuidado de su salud. pic.twitter.com/6WLpoqLkdD — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) November 11, 2026 En la previa al inicio del cese de actividades, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa para las 20.30 en la estación Juan Manuel de Rosas (cabecera de la Línea B). Allí, los dirigentes brindarán mayores detalles sobre el reclamo por la crisis sanitaria del asbesto y anunciarán cómo continuará el plan de acción en los próximos días.

Por su parte, la reacción oficial no tardó en llegar. Con el objetivo de evitar la parálisis absoluta del sistema de transporte en el horario nocturno, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires dictó la Resolución 1353/2026. Mediante esta normativa, el Ejecutivo porteño intima a que se asegure la prestación del servicio tanto en el Subterráneo como en el Premetro, estableciendo un piso obligatorio de funcionamiento de la mitad de las formaciones en todas las líneas, dejando así expuesto el choque con la conducción gremial a pocas horas del comienzo de la protesta.

Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes en todas las líneas y el Premetro AGTSyP anunció un paro en las seis líneas de subtes y el Premetro para este jueves entre las 21 y la finalización del servicio, después de que denunciara la muerte de un trabajador que sufría cáncer por la exposición al asbesto en un taller de la red de transporte en el que se desempeñaba.

La presencia de asbesto en los vagones del subte fue denunciada por los trabajadores en enero de 2018, luego de que varios trabajadores se enfermaran. Redes Sociales El gremio alertó que el trabajador fallecido ejerció en un taller de la red durante más de 32 años y permaneció vulnerable al asbesto, el cual recordaron que se encuentra prohibido desde hace más de 20 años. Además, remarcaron la cantidad de personal afectado por el material: "Son más de 150 los trabajadores que ya fueron diagnosticados con afecciones de salud como consecuencia de esta verdadera crisis sanitaria bajo tierra". "No dejaremos de luchar para conseguir las respuestas que necesitamos los trabajadores y los usuarios del subte, de señalar la responsabilidad del Grupo Roggio, Metrovías, Emova y los Gobiernos por esta crisis sanitaria y continuaremos exigiendo justicia por todos nuestros compañeros afectados y fallecidos", expresaron en el comunicado.