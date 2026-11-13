Alerta por la suspensión de vuelos en Estados Unidos: cómo afecta a los pasajeros que viajan desde Argentina La FAA paralizó las salidas en todo el territorio norteamericano por un fallo de comunicaciones del control aéreo. En la terminal argentina ya se registran al menos nueve servicios demorados y desvíos en pleno vuelo. Por Agregar C5N en









Ya hay vuelos reprogramados en Ezeiza.

Una falla técnica sin precedentes en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) paralizó este viernes el tráfico aéreo en todo el territorio norteamericano. La agencia gubernamental ordenó la suspensión inmediata de todas las salidas de vuelos comerciales y privados en los aeropuertos de ese país por razones de seguridad, permitiendo únicamente el aterrizaje de aquellas aeronaves que ya se encontraban en el aire. De acuerdo con lo informado por las autoridades estadounidenses, el problema se originó en una interrupción de las líneas de comunicación que conectan a los centros de control aéreo, lo que desató una inmediata reacción en cadena en las principales terminales del mundo.

El impacto del colapso aeronáutico se sintió de inmediato en la Argentina, donde la incertidumbre se apoderó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según los datos del sitio oficial de Aeropuertos Argentinos, al menos nueve vuelos con destino a ciudades como Nueva York, Miami, Dallas, Houston y Atlanta comenzaron a exhibir carteles de "demorado" en las pantallas informativas. Entre los servicios afectados se encuentran operaciones de American Airlines, United Airlines, Delta y Aerolíneas Argentinas. En el caso de la compañía de bandera nacional, el vuelo AR1302 que debía despegar hacia Miami a las 22:45 tuvo que ser reprogramado oficialmente para las 4 de la madrugada del sábado.

La información del sitio web de Aeropuertos Argentina. La restricción impuesta por la FAA también generó maniobras de emergencia para las aeronaves que ya estaban en viaje hacia suelo estadounidense. El servicio AR1304 de Aerolíneas Argentinas sobrevolaba el espacio aéreo de Colombia a las 20 (hora de Buenos Aires) al momento de emitirse la alerta general, mientras se monitoreaba su evolución hacia el norte. En tanto, un vuelo de la empresa Latam que había despegado a mediodía desde la capital argentina hacia Miami debió ser desviado al aeropuerto de Medellín para acatar las limitaciones de tráfico operativo vigentes en Estados Unidos.

Ante la magnitud del suceso y las especulaciones iniciales, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó en conferencia de prensa que no existen indicios de un ciberataque ni de una agresión malintencionada contra la infraestructura aérea, remarcando que el episodio no se vincula a una amenaza terrorista. Por su parte, la aerolínea American Airlines emitió un comunicado informando que sus operaciones permanecerán supeditadas al tiempo que la FAA mantenga la restricción en tierra, comprometiéndose a desplegar a todo su personal para restablecer el servicio una vez que las autoridades reabran los despegues.

Mientras las demoras iniciales de media hora se extendieron hasta franjas de seis horas o reprogramaciones para la mañana del sábado, los vuelos procedentes de Estados Unidos con destino a Ezeiza previstos para las próximas horas se mantienen consignados como "programados". Las distintas compañías aéreas recomendaron a los pasajeros seguir las actualizaciones mediante las aplicaciones móviles y vías de contacto oficiales, en medio de un escenario que promete mantener la tensión operativa en las terminales internacionales a lo largo de todo el fin de semana.

Estados Unidos suspendió los despegues en aeropuertos de todo el país por motivos de seguridad La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la suspensión, este viernes, del tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país. La medida responde a una grave falla de comunicación que afecta a los centros de control, según confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy. El organismo emitió una notificación oficial desde el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, donde aclaró que la parálisis de las operaciones se debe a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad". En el comunicado, las autoridades precisaron que todos los vuelos programados para despegar "deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso", mientras que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso", según informó la agencia EFE. The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026