13 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta por la suspensión de vuelos en Estados Unidos: cómo afecta a los pasajeros que viajan desde Argentina

La FAA paralizó las salidas en todo el territorio norteamericano por un fallo de comunicaciones del control aéreo. En la terminal argentina ya se registran al menos nueve servicios demorados y desvíos en pleno vuelo.

Por
Ya hay vuelos reprogramados en Ezeiza.

Ya hay vuelos reprogramados en Ezeiza.

Una falla técnica sin precedentes en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) paralizó este viernes el tráfico aéreo en todo el territorio norteamericano. La agencia gubernamental ordenó la suspensión inmediata de todas las salidas de vuelos comerciales y privados en los aeropuertos de ese país por razones de seguridad, permitiendo únicamente el aterrizaje de aquellas aeronaves que ya se encontraban en el aire. De acuerdo con lo informado por las autoridades estadounidenses, el problema se originó en una interrupción de las líneas de comunicación que conectan a los centros de control aéreo, lo que desató una inmediata reacción en cadena en las principales terminales del mundo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que un problema de comunicación afectó a los centros de control en ruta.
Te puede interesar:

Estados Unidos suspendió los despegues en aeropuertos de todo el país por motivos de seguridad

El impacto del colapso aeronáutico se sintió de inmediato en la Argentina, donde la incertidumbre se apoderó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según los datos del sitio oficial de Aeropuertos Argentinos, al menos nueve vuelos con destino a ciudades como Nueva York, Miami, Dallas, Houston y Atlanta comenzaron a exhibir carteles de "demorado" en las pantallas informativas. Entre los servicios afectados se encuentran operaciones de American Airlines, United Airlines, Delta y Aerolíneas Argentinas. En el caso de la compañía de bandera nacional, el vuelo AR1302 que debía despegar hacia Miami a las 22:45 tuvo que ser reprogramado oficialmente para las 4 de la madrugada del sábado.

La información del sitio web de Aeropuertos Argentina.

La información del sitio web de Aeropuertos Argentina.

La restricción impuesta por la FAA también generó maniobras de emergencia para las aeronaves que ya estaban en viaje hacia suelo estadounidense. El servicio AR1304 de Aerolíneas Argentinas sobrevolaba el espacio aéreo de Colombia a las 20 (hora de Buenos Aires) al momento de emitirse la alerta general, mientras se monitoreaba su evolución hacia el norte. En tanto, un vuelo de la empresa Latam que había despegado a mediodía desde la capital argentina hacia Miami debió ser desviado al aeropuerto de Medellín para acatar las limitaciones de tráfico operativo vigentes en Estados Unidos.

Ante la magnitud del suceso y las especulaciones iniciales, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó en conferencia de prensa que no existen indicios de un ciberataque ni de una agresión malintencionada contra la infraestructura aérea, remarcando que el episodio no se vincula a una amenaza terrorista. Por su parte, la aerolínea American Airlines emitió un comunicado informando que sus operaciones permanecerán supeditadas al tiempo que la FAA mantenga la restricción en tierra, comprometiéndose a desplegar a todo su personal para restablecer el servicio una vez que las autoridades reabran los despegues.

Mientras las demoras iniciales de media hora se extendieron hasta franjas de seis horas o reprogramaciones para la mañana del sábado, los vuelos procedentes de Estados Unidos con destino a Ezeiza previstos para las próximas horas se mantienen consignados como "programados". Las distintas compañías aéreas recomendaron a los pasajeros seguir las actualizaciones mediante las aplicaciones móviles y vías de contacto oficiales, en medio de un escenario que promete mantener la tensión operativa en las terminales internacionales a lo largo de todo el fin de semana.

Estados Unidos suspendió los despegues en aeropuertos de todo el país por motivos de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la suspensión, este viernes, del tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país. La medida responde a una grave falla de comunicación que afecta a los centros de control, según confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El organismo emitió una notificación oficial desde el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, donde aclaró que la parálisis de las operaciones se debe a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad".

En el comunicado, las autoridades precisaron que todos los vuelos programados para despegar "deberán permanecer en tierra hasta nuevo aviso", mientras que los "vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso", según informó la agencia EFE.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los gremios paran desde las 21, pero la Ciudad ordena garantizar el 50% del servicio.

Paro de subtes este jueves desde las 21: el Gobierno porteño lanzó una advertencia a los gremios

El costo de vida aceleró al 2,2% en octubre empujado por las tarifas y las verduras. 

Inflación de octubre: el alquiler y los servicios, los que más subieron

Luján se prepara para la misa multitudinaria del papa León XIV. 

Misa histórica de León XIV en Luján: cómo llegar y qué tener en cuenta

Este sábado se espera un día fresco y despejado en Buenos Aires. 

Cómo estará el clima este sábado en CABA para la Marcha del Orgullo 2026

El Gobierno porteño comunicó la suspensión de clases por la visita del Papa.

León XIV en CABA: cómo funcionarán escuelas, colectivos, trenes y vuelos durante su visita

Una localidad tendrá una jornada no laborable el lunes 16 de noviembre por el aniversario de su fundación.

Feriado del lunes 16 de noviembre en 2026: ¿por qué hay un nuevo fin de semana largo?

Rating Cero

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

La modelo volvió a su primer amor: la canción que compuso en su adolescencia y que vuelve a ser furor.
play

Nicole Neumann sorprendió con su faceta menos conocida: el inesperado regreso después de 32 años

Martín Migueles habló por primera vez y reveló detalles desconocidos sobre la conversación que mantuvo con la actriz.

Martín Migueles lanzó una terrible acusación contra La China Suárez: "Llegó haciéndose la buena y..."

La fulminó: Wanda Nara con todo contra La China Suárez.

Wanda Nara destrozó a la China Suárez, contó todo lo que le dijo y la desafió a publicar el video completo: "Si es tan zorra.."

¡Otra vez lo mismo! Daniela Celis denunció que no respetaron un pedido. 

Escándalo en el programa de Andy Kusnetzoff: una invitada denunció un incómodo momento y habló de "falta de respeto"

últimas noticias

¿Otra oportunidad en el amor? Julieta Prandi habló sobre los rumores de una segunda vuelta con su ex.

Julieta Prandi rompió el silencio tras ser vinculada con su ex y reveló qué pasó esa noche en el restaurante

Hace 6 minutos
Grand Theft Auto VI batió el récord de reservas en PlayStation Store y Microsoft Store.

Fiebre por GTA VI: la precarga del juego desató un récord histórico de tráfico y provocó fallos en internet

Hace 12 minutos
Ya hay vuelos reprogramados en Ezeiza.

Cómo afecta la suspensión de vuelos en Estados Unidos a los pasajeros que viajan desde Argentina

Hace 32 minutos
¡Qué tierno! Las fotos con las que Rodrigo de Paul presentó al nuevo integrante de la familia.

De cara a su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revelaron que agrandan la familia: las tiernas fotos

Hace 35 minutos
Selección argentina en el duelo ante Uruguay en la Bombonera.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras la derrota ante Uruguay en la Bombonera

Hace 49 minutos