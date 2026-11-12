Inflación de octubre: el alquiler y los servicios, los que más subieron

El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó un incremento del 2,2%. La división de mayor aumento fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), impulsada por el gas, y recreación y cultura (3,3%), mientras que los menores registros del mes correspondieron a bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y educación (1,3%).

El costo de vida aceleró al 2,2% en octubre empujado por las tarifas y las verduras.

El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre , que marcó un incremento del 2,2%. La división de mayor aumento fue vivienda y servicios (4,2%), impulsada por el gas, y Recreación y cultura (3,3%), mientras que los menores registros del mes correspondieron a bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y educación (1,3%).

El costo de vida en la Argentina dio un pequeño salto en octubre y alcanzó el 2,2%. Este número representa una aceleración respecto de septiembre (cuando había sido del 1,9%) y se convierte en la medición mensual más alta de los últimos seis meses, ya que no se registraba un porcentaje tan elevado desde abril de este año (cuando marcó 2,6%).

Con este resultado, los precios acumulan una suba del 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la comparación contra octubre del año pasado (interanual) se ubica en el 33,1%.

El aumento general estuvo empujado principalmente por las tarifas de los servicios públicos, el esparcimiento y las verduras de estación. Los rubros con mayores incrementos a nivel nacional fueron:

En la otra punta de la tabla, hubo sectores que funcionaron como un "ancla" y evitaron que el índice general fuera todavía más alto:

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT pic.twitter.com/h5bgP6LNGt

Prendas de vestir y calzado (+2,2%): Acompañó exactamente el ritmo de la inflación general, aunque en el Gran Buenos Aires (GBA) se sintió bastante más, con una suba del 3,4% por el cambio de temporada.

Bienes y servicios varios (+2,3%): Incluye artículos de cuidado personal (como champú, desodorante o pañales) y otros gastos cotidianos, quedando apenas por encima del promedio general.

Recreación y cultura (+3,3%): Ocupó el segundo lugar del podio, impulsado por el encarecimiento de los servicios recreativos, culturales y salidas.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+4,2%): Fue el sector que lideró las subas por amplio margen. El principal responsable fue el aumento en las tarifas del gas y la quita o reducción de subsidios (incluyendo cambios en el esquema de "Zonas Frías"). Este impacto se sintió con muchísima fuerza en la Patagonia (+7,1%), Cuyo (+6,6%) y la región Pampeana (+6,4%).

Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,8%): Fue el rubro con menor movimiento en todo el país. De hecho, los cigarrillos (tabaco) prácticamente no tuvieron variaciones (0,0% en todas las regiones).

Educación (+1,3%): Las cuotas escolares y artículos educativos tuvieron un ajuste moderado, muy por debajo del promedio nacional.

Equipamiento y mantenimiento del hogar (+1,4%): Los productos de limpieza y artículos para la casa mostraron incrementos contenidos.

Restaurantes y hoteles (+1,5%): Salir a comer afuera o alojarse subió bastante menos que el mes anterior, especialmente en el GBA y el Noroeste (donde apenas subió 0,9%).

En cuanto al rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, el que más pesa en el bolsillo diario de las familias, aumentó un 2,0% a nivel nacional, ubicándose ligeramente por debajo del índice general. Las verduras se dispararon debido a factores climáticos y de época, el grupo de verduras, tubérculos y legumbres pegó un salto muy fuerte en todo el país. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, el zapallo anco subió un 58,2%, la cebolla un 25,2% y la papa un 24,4% en un solo mes.

En cambio, la carne y algunas frutas dieron respiro y se mantuvieron prácticamente congelados (e incluso bajaron levemente en el GBA, un -0,1%, y en el Noroeste, un -0,2%). Lo mismo ocurrió con frutas como el tomate redondo (-11%) y la banana (-8,4%) en el área metropolitana, lo que ayudó a compensar las fuertes subas de las verduras.

Qué es la inflación núcleo, el dato que resaltó el Ministro de Economía

La inflación Núcleo dio +1,5% y es el corazón de la inflación. Mide el resto de los productos y servicios cotidianos que no dependen de la época del año ni de decisiones tarifarias del Gobierno. El dato positivo es que este indicador se mantuvo bajo (1,5%), lo que muestra que los precios generales de la economía no se descontrolaron, sino que el salto al 2,2% se debió principalmente a las tarifas y a las verduras.

A minutos de conocerse los datos oficiales, el ministro de Economía Luis Caputo celebró a través de sus redes sociales que la inflación de octubre se ubicó en el 2,2% —un resultado condicionado por los cambios en el Régimen de Zona Fría—, y puso especial foco en la inflación núcleo, que con un incremento del 1,5% marcó su nivel más bajo en 15 meses, acompañada por subas del 2,9% en los precios regulados y del 5,5% en los estacionales.