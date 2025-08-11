Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Las recomendaciones alimenticias que dan los influencers, celebridades y entrenadores personales para bajar de peso rápidamente muchas veces no tienen sustento científico, lo que puede generar riesgos para la salud.

El deseo de bajar de peso o alcanzar otros resultados rápidamente puede llevar a caer en la tentación de aplicar las recomendaciones de los influencers, celebridades y entrenadores personales, que ganaron un mayor alcance por las redes sociales, pese a que varios de estos consejos no tienen sustento científico. Los nutricionistas advierten que este tipo de sugerencias están en auge y que se debe desconfiar de esos productos o métodos.

Un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la consultora Voices! expuso que el 27% de los argentinos sigue en las redes sociales a influencers que informan sobre alimentación, en su mayoría mujeres jóvenes con un nivel socioeconómico medio. Además, un estudio de la Universidad de Dublín y la aplicación especializada en salud MyFitnessPal reveló que apenas el 2,1% de las sugerencias nutricionales difundidas en TikTok son respaldadas científicamente.

En tal sentido, la nutricionista Romina Pereiro (MN 7722) detalló en diálogo con C5N las características de las sugerencias alimentarias difundidas en las plataformas digitales por los creadores de contenido: "En general, son recomendaciones que tienen algún producto que se ofrece como milagroso para bajar de peso fácilmente o con un beneficio, sin realizar un tratamiento serio. Casi siempre hay algún interés comercial".

"Hay de todo, como batidos, polvos, tés y suplementos. Con las redes sociales, el impacto es mucho mayor y rápido. La ciencia no llega a explicar y profundizar con tanta rapidez como los influencers porque hay que poner a prueba, cuestionar y revisar. Hoy, la palabra de ellos tiene más peso que la ciencia. Los chicos y adolescentes son el principal grupo de riesgo porque tienen celulares todo el tiempo a disposición y reciben estos mensajes que probablemente no sepan discernir", agregó sobre los principales vulnerables.

También detalló de qué manera se puede identificar fácilmente a los consejos que no deben seguirse: "Cuando son productos para bajar de peso, hay que detectar que prometen resultados y en salud no se puede hacer eso tan sencillamente porque cada persona es distinta. Si no se cuida la alimentación, no se realiza actividad física ni tratamiento, hay que desconfiar porque no hay evidencia de eso. Acuden a lo sencillo y lo mágico. Siempre hay que consultar con los profesionales".

En tanto, su colega Carolina Caligiuri (MN 4797), conocida en Instagram como @caritolanutri, marcó a C5N que dejarse guiar por estas sugerencias puede conducir a enfermedades y señaló que los tips se viralizaron especialmente en la cuarentena por el Covid-19: "La anorexia y la bulimia están a la orden del día y más con la creencia de que 'hay que llegar a tener' un determinado cuerpo. Está el pensamiento de que si alguien no es flaco no tiene un lindo cuerpo o no es atractivo. Estos consejos crecieron en la pandemia, aunque siempre estuvieron".

Por su parte, la nutricionista María Florencia Silva (MP 2802) advirtió que una gran porción de la sociedad adhirió a las sugerencias de los influencers y celebridades en las redes sociales: "Casi todas las personas siguieron alguno de estos consejos. Las redes sociales, el marketing digital o algunas publicidades son una especie de farmacia viviente".

"Si hubiera dietas mágicas, probablemente en muy poco tiempo la gente dejaría de tener exceso de peso y eso no está sucediendo, sino al contrario porque las tasas de sobrepeso cada vez son más altas", señaló en diálogo con este medio.

En este marco, hizo alusión a los efectos: "Además, si una persona realiza una dieta de eliminación de hidratos de carbono y baja de peso rápidamente, lo más probable es que pierda agua, por lo que no es realmente una pérdida de peso. Las dietas restrictivas pueden generar culpa, trastorno de ansiedad y un efecto rebote. Entonces, los ansiosos no tienen otra manera que hacerlo de forma sostenible, personalizado y a largo plazo".

Los consejos nutricionales falsos más comunes de las redes sociales

Eliminar el consumo de hidratos de carbono

"Está muy confundido el concepto de carbohidratos porque hay hidratos de carbono de mejor y menor calidad, como los refinados, pero la papa o el choclo también pueden ser carbohidratos. Hay que diferenciar. Conviene disminuir la cantidad de refinados y consumir más harinas integrales porque aportan fibra, pero dejar los carbohidratos completamente no es beneficioso porque son la principal fuente de energía", expresó Pereiro.

Por su parte, Silva sumó: "Se dejó atrás la vieja pirámide nutricional donde la base era todo carbohidratos y hoy, de repente, hay dietas enteras sin eso. Hay que encontrar un equilibrio. La clave es la calidad del hidrato de carbono. Hay que reducir los hidratos de carbono de mala calidad y carbograsas, pero no una agroecológica, un cereal entero o una combinación de hidratos de carbono y que no sea todo del trigo, sino variar entre legumbres, arroz integral, quinoa y trigo integral y sarraceno".

Siempre hay que tomar suplementos nutricionales

Por otro lado, las nutricionistas apuntaron hacia la sugerencia general de que siempre hay que tomar suplementos nutricionales. "No todos deben suplementarse y mucho menos de la misma manera. Primero hay que mejorar la alimentación porque en Argentina se consume mucho carne roja y harina. Se debe comer alimentos más naturales y si es necesario suplementar, recién ahí el profesional recomendará. Por ejemplo, los vegetarianos consumen vitamina B12", explicó Pereiro.

"Las vitaminas y los minerales que se buscan, muchas veces están en la alimentación y si bien puede haber un déficit, no deben consumirse sólo porque están en algún medio. Una paciente me dijo que tomó un suplemento porque se le ocurrió. Lo busqué en Internet y lo vi como 20 veces en dos días. Si se busca, el algoritmo genera búsquedas de eso y a veces es difícil ir en contra de una publicidad, que lo presenta lindo y mágico", ejemplificó Silva por su parte.

Tomar algunos tés para bajar de peso

En tanto, las especialistas desmintieron que distintos tés lleven a la quema de calorías por sí solos y Silva expuso los intereses comerciales: "Hay que prestar atención a cuando los influencers aconsejan cuando dicen que están comiendo sano, haciendo ejercicio y toman un té en específico. Eso lleva a que no sean objetivos porque buscan vender ese té y dicen lo otro para que no sea tan alevoso. Un té nunca depurará las toxinas porque para eso están el hígado y los riñones ni tampoco hará que una persona adelgace".

"En algún momento, se promocionaba un polvo que tenía un extracto de poroto blanco para enlentecer la absorción de los hidratos de carbono pero los que lo promocionaban no decían que si una persona comía, por ejemplo, seis porciones de pizza los hidratos se absorben igual", añadió.

"Es cierto que a veces los influencers dicen que tienen que estar acompañados por actividad física, pero igualmente no están sustentados científicamente. No se está buscando una alimentación equilibrada", alertó Caligiuri.

Todos deben realizar ayuno intermitente

"Hay que analizar cuál sería el objetivo terapéutico por el cual una persona quiere empezar con los ayunos. En el caso de descenso de peso, se debe evaluar que haya un vínculo muy sano con la comida que le permita, en forma controlada y por un tiempo corto, hacer un ayuno. Yo no los recomiendo porque prefiero trabajar en el cambio de hábitos de manera tal que no sea una dieta que empieza y termina, pero si está controlado y con acompañamiento de un profesional, puede ser una alternativa", manifestó Pereiro.

En tanto, Silva, se refirió al tiempo entre las comidas: "Se puede diferenciar entre un reposo digestivo de 12 horas, que puede ser lo que se genera desde la cena hasta una comida más tardía al día siguiente. Si la cena es a las 21 y el desayuno a las 6, el cuerpo tiene muy poco tiempo para despojarse de los desechos. En cambio, activar el complejo migratorio motor nocturno que se activa con el ayuno o el reposo digestivo tiene beneficios. Un ayuno de 12 horas ayuda a limpiar el sistema digestivo".

"También hay ayunos más grandes como de 18 horas o de días enteros, que deben individualizarse. Cambiar el hábito de desayunar sin hambre por hacer una ingesta cuando sí lo hay, es beneficioso. Entonces, se puede acercar a la hora del almuerzo, generar menos apetito en la comida del mediodía y de paso comer con ganas reales. Igualmente, se debe evitar un hidrato de carbono simple y sí consumir otra comida que nutra más", agregó.

Evitar las frutas porque engordan

Por otra parte, Silva aclaró distintas publicaciones sobre las frutas en las redes sociales: "Se las está demonizando mucho. Se dice que tiene hidratos de carbono y entonces engorda o que no hay que comerlas en el desayuno. Antes, se sugería consumir frutas en el desayuno o todo el tiempo cuando hay hambre como una colación. Eso genera un exceso de hidratos de carbono más simples y producen poca saciedad. Entonces, se consume un alimento que por sí mismo es sano pero el exceso o comerlo aisladamente, no es beneficioso".

"En cambio, si las frutas se acompañan con un yogur con frutos secos y granolas, el azúcar se absorbe mucho más rápido", explicó.