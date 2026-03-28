28 de marzo de 2026 Inicio
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"Fue un circo mediático": el polémico descargo desde la cárcel de Santiago Martínez de Love is Blind

El condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio y privación ilegítima de la libertad contra su exmujer, Emily Ceco, apuntó al abogado Roberto Castillo. Denunció "pruebas falsas" y negó haber querido asesinar a la periodista.

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El condenado cuestionó la legitimidad del proceso judicial y apuntó a la querella.

El condenado cuestionó la legitimidad del proceso judicial y apuntó a la querella.

Redes sociales

Desde el encierro, Santiago Matínez lanzó un mensaje polémico utilizando sus redes después de ser condenado a 15 años de cárcel por intentar matar a Emily Ceco, su expareja, a quien conoció en el reality Love is Blind.

Santiago y Emily se conocieron en el reality.
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Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez de Love is Blind por intento de femicidio contra su expareja Emily Ceco

"No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba", disparó Martínez en su cuenta de Instagram. Según su versión, la acusación de tentativa de homicidio fue una construcción "infundada" que atribuyó al abogado Roberto Castillo.

El condenado insiste en que las pericias solo hablaban de "lesiones leves" y que Emily "siempre estuvo libre", negando la privación de la libertad por la que fue sentenciado.

"Hoy toca silencio y esperar que la Justicia en algún momento me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato", aseguró sobre la sentencia firme de los tribunales de Morón.

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La respuesta de Emily Ceco: el final de una pesadilla

"La Justicia me escuchó, pero no sé qué va a suceder cuando él salga. Si intentó matarme cuando le di todo de mí, no sé qué puede hacer después de estar 15 años preso y más enojado", detalló Emily Ceco a Puro Show, en El Trece. La periodista vivió la sentencia y dijo que se trata de una medida "reparadora", aunque no ocultó su incertidumbre de qué va a pasar con Martínez cuando salga de prisión.

Emily Ceco y Santiago Martínez, en el reality Love is Blind

Emily Ceco y Martínez se conocieron en la versión argentina del reality Love is Blind, conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, que empezó a emitirse en Netflix en noviembre de 2024. Ella tenía 24 años y aseguró que quería armar una carrera en los medios como actriz y periodista. Él tenía 29 años y dijo que trabajaba como empresario y que le encantaba viajar.

En su primer encuentro a ciegas, él la enamoró cuando le dijo que soñó con ella, escena que se viralizó en las redes. Tuvieron una primera cita, y en tres semanas se casaron. Antes de la denuncia, hubo varias actitudes de él que llamaron la atención de los seguidores del programa, como los malos tratos que tenía con ella y los berrinches que casi lo llevan a abandonar el ciclo.

En febrero de 2025, Ceco denunció a su marido por violencia de género y detalló los abusos verbales y físicos a los que fue sometida. Dijo que la había retenido en su casa, golpeado y ahorcado.

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