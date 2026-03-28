"Me tiene harta": el furioso descargo de Juana Repetto tras los rumores de reconciliación con Sebastián Graviotto La mediática se cansó de las especulaciones de sus seguidores y de las ambiguas declaraciones de su expareja, y padre de dos de sus tres hijos. "No lo elijo como pareja por un montón de cosas", afirmó. + Seguir en







La influencer aclaró por qué no volvería con el padre de sus hijos. Redes sociales

La paz está muy lejos de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, que en algún momento fueron pareja, y la influencer fue tajante al responder, una vez más, sobre los rumores de reconciliación con el padre de dos de sus tres hijos: "Estoy harta".

Fiel a su estilo directo y sin filtros, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto aprovechó un momento de relax junto a su hijo Timoteo para aclarar su situación ante sus casi 2 millones de seguidores. "Él no me sigue pues no quiere ver lo que yo digo. Me tiene bloqueada para no verme, ese es su speech", sentenció.

Ante las declaraciones públicas del profesor de snowboard, la mediática fue lapidaria: "Yo me separé absolutamente convencida. Estoy segura de que no funcionaba y convencida de que no funciona. No me llevo bien conviviendo con Sebi y no lo elijo como pareja". A pesar de esto, el 90% de sus fanáticas aseguran que "todavía lo quiere".

La confusión para el fandom de Repetto se alimenta porque Graviotto va a la casa regularmente, a lo que Juana respondió que es por una necesidad biológica de apego del bebé, que tiene apenas un mes y medio de vida.

Al tomar la teta, el lactante no puede estar separado mucho tiempo de su mamá, por eso "para verlo, tengo que estar yo presente", aseguró la actriz. Además, aseguró que está haciendo un "gran esfuerzo" para que Timoteo se vincule con su padre: "Los días que Toro tiene fútbol, él se queda con el bebé en casa y yo me voy. Les doy su espacio a solas, pero en mi casa".

En cuanto a las imágenes y los videos donde se los ve a todos juntos en la casa, explicó que son momentos de transición y una forma de ayudarse en la crianza: "No es que convivimos. Estoy harta de decirlo: no voy a volver con él", aseguró ofuscada. Cuántos hijos tiene Juana Repetto Juana Repetto tiene tres hijos varones. Su primogénito es Toribio (nacido en 2016), concebido mediante donación de esperma. Belisario (nacido en 2021) y el más pequeño, Timoteo, nacido el 12 de febrero de 2026, son hijos de su exmarido, Sebastián Graviotto.