30 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Conocé Córdoba 2026: el paraíso serrano que tiene la Fiesta de la Empanada

Un río de aguas cristalinas, un monasterio benedictino, cerros con cascadas y una fiesta gastronómica que llena el pueblo cada otoño hacen de este pequeño paraje serrano uno de los secretos mejor guardados de Córdoba.

Por
Cada octubre

Cada octubre, la Fiesta de la Empanada convoca a músicos, bailarines y cocineros.

Turismo Villa General Belgrano
  • Calmayo es una pequeña localidad de unos 150 habitantes en el Valle de Calamuchita, a 87 kilómetros de Córdoba capital y a 16 kilómetros de Santa Rosa, rodeada por las Sierras Chicas y atravesada por el río Soconcho.

  • El Monasterio de los Monjes Benedictinos es uno de sus atractivos principales, con visitas al predio y venta de productos elaborados por los propios monjes.

  • Cada octubre el pueblo celebra la Fiesta de la Empanada, con música en vivo, danzas y gastronomía típica que reúne a visitantes de toda la región.

  • Aromaherba, uno de los campos de lavanda más extensos del Valle de Calamuchita, es una parada destacada para quienes recorren los alrededores del pueblo.

Calmayo es una de esas localidades que parece detenida en el tiempo. Con apenas 150 habitantes y un ritmo de vida alejado del ruido de las ciudades, este paraje del Valle de Calamuchita se apoya en la naturaleza como su mayor atractivo. El río Soconcho la atraviesa de punta a punta y forma a su paso orillas con aguas transparentes, sombra natural, flores silvestres y playas de río ideales para descansar en familia,

El destino soñado de la Patagonia argentina: conocé paseos ideales en El Chaltén.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el paraíso natural de la Patagonia conocido como la capital del trekking

Más allá del entorno natural, el pueblo tiene una identidad cultural propia. El Monasterio de los Monjes Benedictinos es la parada de mayor peso histórico y espiritual,en donde los visitantes pueden recorrer el predio y llevarse productos fabricados por la comunidad religiosa. En el centro de la localidad, la plaza principal reúne a emprendedores locales que ofrecen productos regionales. Además, cada octubre, la Fiesta de la Empanada convoca a músicos, bailarines y cocineros en una celebración que da cuenta de la calidez y la identidad de sus habitantes.

Para los más activos, Calmayo ofrece trekking hacia el Cerro de la Cruz y el Cerro El Chavito, este último con una cascada que premia el esfuerzo del ascenso, además de cabalgatas y ollas de agua cristalina para explorar. Una visita a Aromaherba, uno de los campos de lavanda más grandes del valle, completa el recorrido con una experiencia sensorial difícil de encontrar en otro rincón de la provincia.

Calmayo

Dónde queda Calmayo

Calmayo es una localidad del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, situada a 16 kilómetros de Santa Rosa y a 87 kilómetros de la capital provincial. Las Sierras Chicas la rodean por todos sus flancos y el río Soconcho la cruza de norte a sur, generando un entorno de marcada identidad serrana.

Qué puedo hacer en Calmayo

La oferta del pueblo combina naturaleza, espiritualidad, gastronomía y aventura en un entorno de escala íntima:

  • Disfrutar de las orillas del río Soconcho, con sus aguas cristalinas, playas de río con sombra natural y flores silvestres que enmarcan uno de los paisajes más tranquilos del Valle de Calamuchita.
  • Visitar el Monasterio de los Monjes Benedictinos, recorrer el predio y adquirir productos elaborados por la comunidad religiosa.
  • Asistir a la Fiesta de la Empanada en octubre, con música en vivo, danzas folklóricas y gastronomía típica que reúne a la comunidad local y a visitantes de toda la región.
  • Hacer trekking hacia el Cerro de la Cruz y el Cerro El Chavito, donde se puede observar una cascada al llegar a la cima.
  • Realizar cabalgatas por los caminos serranos de los alrededores.
  • Explorar las ollas de agua cristalina que se forman en el curso del río y sus afluentes.
  • Visitar la capilla del centro de la localidad, integrada al paisaje serrano con arquitectura típica de las sierras cordobesas.
  • Pasear y comprar en Aromaherba, uno de los campos de lavanda más grandes del Valle de Calamuchita, con recorridos por el predio y productos a la venta.
calmayo-cordoba-turismo

Cómo llegar a Calmayo

Para llegar a Calmayo desde Córdoba capital hay que tomar la Ruta 36 y luego ingresar por la localidad de San Agustín, cabecera del departamento de Calamuchita. Desde ese lugar, el acceso se completa por un tramo de unos 14 kilómetros de ripio en buen estado que asciende hasta casi 1.600 metros sobre el nivel del mar, con vistas panorámicas de las sierras que acompañan el último tramo del recorrido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se trata de ciudad con muchas opciones de todo tipo para despejarse y salir de la rutina a poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires. 

El maravilloso destino de Buenos Aires con fiestas de todo tipo: del salame, durazno y torta frita

La feria tiene su origen en 1970, cuando el arquitecto José María Peña impulsó la iniciativa.

Qué atractivos tiene la Feria de San Telmo y por qué es un paseo obligatorio si estás en Buenos Aires

El destino que combina naturaleza, gastronomía y planes culturales cerca de Buenos Aires. 

La ciudad que tiene todo para una escapada cerca de Buenos Aires: naturaleza, cultura, gastronomía y entretenimiento

Falda del Carmen y su observatorio, entre sierras y cielo abierto.

El destino de Córdoba con una Estación Astrofísica para ver el cielo con telescopio

En Brasil existen destinos que se alejan del Turismo masivo, perfecto para quienes buscan desconectar

Acantilados rojos y hogar de delfines: esta playa brasilera es un destino perfecto para visitar y no es tan conocida

El Lago Epuyén ocupa un valle angosto de aguas cristalinas orientado de oeste a este

Turismo en Argentina: así es el lago más cristalino del país que podés visitar en cualquier momento del año

Rating Cero

La trama sigue a la familia Freeman, los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en una zona rural de Canadá, mientras luchan por proteger su hogar y su suministro de alimentos en un futuro devastado por la hambruna y una pandemia fúngica.
play

Cuál es la trama de 40 Acres, la película sobre un futuro distópico y mucha acción que sorprende en Netflix

Sólo un sueño es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que volvió a ser tendencia en Netflix. 
play

Esta es la película con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix

Julieta Poggio impacta con un look pop inspirado en los 2000.

La impresionante transformación de Julieta Poggio: es igual a Miley Cyrus

Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro: "Se me soltó la cadena"

Julián Serrano sufrió un robo que “por suerte no pasó a mayores”, según expresó en redes sociales. 

"Dame el celular o te mato": el duro relato de Julián Serrano tras sufrir un asalto

últimas noticias

Kicillof aseguró que es riesgo darle la razón a quienes querían quedarse con YPF.

Kicillof cruzó a Milei: "No entiende para qué YPF es nacional"

Hace 7 minutos
ARCA llevará el Monotributo a Salta

Novedad en Salta: por qué el monotributo unificado implica menos trámites

Hace 17 minutos
La reflexión de Sun Simiao sobre el papel que juega la alimentación en la vida. 

Sun Simiao, filósofo: "Aquel que no comprende la comida no es apto para vivir"

Hace 22 minutos
El robot autónomo que redefine el combate contra incendios en 2026.

Adiós al camión de bomberos tradicional: este es el robot que sorprende al mundo

Hace 33 minutos
Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna

La NASA vuelve a la Luna: ¿qué es la "ventana de lanzamiento" de Artemis 2 y cuándo será el despegue?

Hace 36 minutos