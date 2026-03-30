Conocé Córdoba 2026: el paraíso serrano que tiene la Fiesta de la Empanada Un río de aguas cristalinas, un monasterio benedictino, cerros con cascadas y una fiesta gastronómica que llena el pueblo cada otoño hacen de este pequeño paraje serrano uno de los secretos mejor guardados de Córdoba. Por + Seguir en







Cada octubre, la Fiesta de la Empanada convoca a músicos, bailarines y cocineros. Turismo Villa General Belgrano

Calmayo es una pequeña localidad de unos 150 habitantes en el Valle de Calamuchita, a 87 kilómetros de Córdoba capital y a 16 kilómetros de Santa Rosa, rodeada por las Sierras Chicas y atravesada por el río Soconcho.





El Monasterio de los Monjes Benedictinos es uno de sus atractivos principales, con visitas al predio y venta de productos elaborados por los propios monjes.





Cada octubre el pueblo celebra la Fiesta de la Empanada, con música en vivo, danzas y gastronomía típica que reúne a visitantes de toda la región.





Aromaherba, uno de los campos de lavanda más extensos del Valle de Calamuchita, es una parada destacada para quienes recorren los alrededores del pueblo. Calmayo es una de esas localidades que parece detenida en el tiempo. Con apenas 150 habitantes y un ritmo de vida alejado del ruido de las ciudades, este paraje del Valle de Calamuchita se apoya en la naturaleza como su mayor atractivo. El río Soconcho la atraviesa de punta a punta y forma a su paso orillas con aguas transparentes, sombra natural, flores silvestres y playas de río ideales para descansar en familia,

Más allá del entorno natural, el pueblo tiene una identidad cultural propia. El Monasterio de los Monjes Benedictinos es la parada de mayor peso histórico y espiritual,en donde los visitantes pueden recorrer el predio y llevarse productos fabricados por la comunidad religiosa. En el centro de la localidad, la plaza principal reúne a emprendedores locales que ofrecen productos regionales. Además, cada octubre, la Fiesta de la Empanada convoca a músicos, bailarines y cocineros en una celebración que da cuenta de la calidez y la identidad de sus habitantes.

Para los más activos, Calmayo ofrece trekking hacia el Cerro de la Cruz y el Cerro El Chavito, este último con una cascada que premia el esfuerzo del ascenso, además de cabalgatas y ollas de agua cristalina para explorar. Una visita a Aromaherba, uno de los campos de lavanda más grandes del valle, completa el recorrido con una experiencia sensorial difícil de encontrar en otro rincón de la provincia.

Calmayo Turismo Villa General Belgrano Dónde queda Calmayo Calmayo es una localidad del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, situada a 16 kilómetros de Santa Rosa y a 87 kilómetros de la capital provincial. Las Sierras Chicas la rodean por todos sus flancos y el río Soconcho la cruza de norte a sur, generando un entorno de marcada identidad serrana.

Qué puedo hacer en Calmayo La oferta del pueblo combina naturaleza, espiritualidad, gastronomía y aventura en un entorno de escala íntima:

Disfrutar de las orillas del río Soconcho, con sus aguas cristalinas, playas de río con sombra natural y flores silvestres que enmarcan uno de los paisajes más tranquilos del Valle de Calamuchita.

Visitar el Monasterio de los Monjes Benedictinos, recorrer el predio y adquirir productos elaborados por la comunidad religiosa.

Asistir a la Fiesta de la Empanada en octubre, con música en vivo, danzas folklóricas y gastronomía típica que reúne a la comunidad local y a visitantes de toda la región.

Hacer trekking hacia el Cerro de la Cruz y el Cerro El Chavito, donde se puede observar una cascada al llegar a la cima.

Realizar cabalgatas por los caminos serranos de los alrededores.

Explorar las ollas de agua cristalina que se forman en el curso del río y sus afluentes.

Visitar la capilla del centro de la localidad, integrada al paisaje serrano con arquitectura típica de las sierras cordobesas.

Pasear y comprar en Aromaherba, uno de los campos de lavanda más grandes del Valle de Calamuchita, con recorridos por el predio y productos a la venta. calmayo-cordoba-turismo Cómo llegar a Calmayo Para llegar a Calmayo desde Córdoba capital hay que tomar la Ruta 36 y luego ingresar por la localidad de San Agustín, cabecera del departamento de Calamuchita. Desde ese lugar, el acceso se completa por un tramo de unos 14 kilómetros de ripio en buen estado que asciende hasta casi 1.600 metros sobre el nivel del mar, con vistas panorámicas de las sierras que acompañan el último tramo del recorrido.