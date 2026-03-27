Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor" La influencer contó que arrastra hace meses una dolorosa condición que le impide trabajar y la tiene agotada y angustiada. "Son muy difíciles de sobrellevar los dolores", sostuvo. + Seguir en







La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor. Redes sociales

Floppy Tesouro habló del padecimiento de salud que vive hace meses. Todo comenzó con un dolor facial intenso y, luego, llegó el diagnóstico de neuralgia del trigémino (un trastorno crónico por la compresión de un nervio), por lo que estuvo internada 48 horas. "Me levanto con muchísimo dolor, pero igual voy a trabajar", aseguró.

La influencer habló del diagnóstico con sus seguidores: "Hay que escuchar el cuerpo. Estoy a media máquina. Tengo dolores hace muchos meses y ya estoy física y mentalmente agotada en un punto, pero igual le pongo muchísima garra a todo". En el detalle, habló de la aparición de "erupciones" por las que no puede dormir.

En sus historias de Instagram, la actriz explicó que la medicación que está tomando le genera efectos adversos. "Son muy difíciles de sobrellevar los dolores, y me tienen bastante angustiada y cansada. Pero confío en que voy a estar mejor", se sinceró la mediática.

Embed Floppy Tesouro habló del cuadro de salud que la afecta



“La medicación que estoy tomando me está dando efectos adversos. Son muy difíciles de sobrellevar los dolores y me tienen bastante angustiada y cansada".



“Fui a ver una segunda opinión odontológica y tengo pulpitis… pic.twitter.com/PPp1XEUfzb — Filo.news (@filonewsOK) March 27, 2026 Finalmente, confió a sus fanáticos que buscó una segunda opinión y le diagnosticaron pulpitis aguda, una dolorosa inflamación del nervio dental producto de una anestesia odontológica. "Me van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores, que me tienen bastante angustiada", señaló.

Además, aseguró que está acompañada de su hija Moorea, de 10 años, fruto de su relación con el desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, y agradeció a "todos los seguidores que a veces con el dolor de cabeza no puedo contestarles", por su preocupación.