IR A
IR A

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

La influencer contó que arrastra hace meses una dolorosa condición que le impide trabajar y la tiene agotada y angustiada. "Son muy difíciles de sobrellevar los dolores", sostuvo.

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Redes sociales

Floppy Tesouro habló del padecimiento de salud que vive hace meses. Todo comenzó con un dolor facial intenso y, luego, llegó el diagnóstico de neuralgia del trigémino (un trastorno crónico por la compresión de un nervio), por lo que estuvo internada 48 horas. "Me levanto con muchísimo dolor, pero igual voy a trabajar", aseguró.

El actor habló del golpe de Estado como el “más violento, cruel y sanguinario”.
Te puede interesar:

Juan Diego Botto, a 50 años del golpe de Estado: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo"

La influencer habló del diagnóstico con sus seguidores: "Hay que escuchar el cuerpo. Estoy a media máquina. Tengo dolores hace muchos meses y ya estoy física y mentalmente agotada en un punto, pero igual le pongo muchísima garra a todo". En el detalle, habló de la aparición de "erupciones" por las que no puede dormir.

En sus historias de Instagram, la actriz explicó que la medicación que está tomando le genera efectos adversos. "Son muy difíciles de sobrellevar los dolores, y me tienen bastante angustiada y cansada. Pero confío en que voy a estar mejor", se sinceró la mediática.

Embed

Finalmente, confió a sus fanáticos que buscó una segunda opinión y le diagnosticaron pulpitis aguda, una dolorosa inflamación del nervio dental producto de una anestesia odontológica. "Me van a abrir y eso va a hacer que seguramente me empiece a sentir mucho mejor de todos estos dolores, que me tienen bastante angustiada", señaló.

Además, aseguró que está acompañada de su hija Moorea, de 10 años, fruto de su relación con el desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, y agradeció a "todos los seguidores que a veces con el dolor de cabeza no puedo contestarles", por su preocupación.

Qué es la pulpitis aguda, el problema de salud que padece Floppy Tesouro

La pulpitis aguda es la inflamación dolorosa del nervio dental (pulpa), caracterizada por un dolor intenso, pulsátil y espontáneo que empeora al acostarse o ante cambios térmicos. Puede ser reversible (dolor agudo pasajero) o irreversible (dolor persistente), siendo la caries profunda su causa principal. Requiere atención dental inmediata (endodoncia o empaste) para evitar infecciones como abscesos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de marzo

Hace 6 minutos
La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

Hace 12 minutos
Enzo Fernández abrió el marcador en La Bombonera.

Con goles de Enzo y Nico Paz, la Selección argentina le gana sin problemas a Mauritania en La Bombonera

Hace 1 hora
Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Hace 1 hora
play

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

Hace 1 hora