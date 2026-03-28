Natalia Oreiro vive un drama familiar e hizo un desesperado pedido en redes La actriz y Ricardo Mollo pidieron ayuda a sus seguidores y fanáticos para hallar a su perro, que se perdió en San Isidro. + Seguir en







La actriz recurrió a sus seguidores para buscar a su mascota. Redes sociales

Natalia Oreiro busca desesperadamente a una de sus mascotas, que ya son parte de su familia y de su universo cotidiano, por lo que pidió ayuda en redes sociales para encontrar a su perro.

Se trata de Júpiter, un perro de tamaño mediano, con un pelaje blanco con manchas beige y una seña particular, que es un "flequillo que le cubre la mitad de la cara".

Según relató la actriz, mujer del músico Ricardo Mollo y mamá de Merlín Atahalpa, el can se perdió en las inmediaciones de San Isidro.

La mediática hizo un posteo en la red social Instagram con una imagen de su mascota y un teléfono, por si alguien lo ve o sabe algo de él: “Me llamo Júpiter. Me perdí en San Isidro”, publicó a sus más de 1.6 millones de seguidores.

"Por favor comunicarse", pidió la cantante con un número de contacto, y el líder y guitarrita de Divididos replicó el mensaje ente los fanáticos del rock.

Perro perdido Natalia Oreiro Instagram @nataliaoreirosoy Oreiro, Mollo y Atahualpa viven en la provincia de Buenos Aires, en una casa situada en la zona de San Isidro. Además tienen una vivienda de descanso en Las Cumbres, zona de Punta Ballena cerca de Punta del Este, Uruguay, rodeada de naturaleza y con vista al océano.