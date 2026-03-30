Cuál es la trama de 40 Acres, la película sobre un futuro distópico y mucha acción que sorprende en Netflix

“40 Acres”, como la mayoría de las obras de ciencia ficción de la década de 2020, es una visión de nuestro mundo, de nuestra sociedad, tras las consecuencias del capitalismo extremo, la codicia desmedida y el terror ambiental extremo.

La trama sigue a la familia Freeman, los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en una zona rural de Canadá, mientras luchan por proteger su hogar y su suministro de alimentos en un futuro devastado por la hambruna y una pandemia fúngica.

“40 Acres” , como la mayoría de las obras de ciencia ficción de la década de 2020 , es una visión de nuestro mundo , de nuestra sociedad, tras las consecuencias del capitalismo extremo, la codicia desmedida y el terror ambiental extremo . Han pasado catorce años desde que una pandemia fúngica diezmó el ganado y casi todos los animales , y doce desde que estalló una segunda guerra civil . No hay atención médica. No hay animales. Solo quedan tierras de cultivo y familias elegidas.

Esta es la película con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix

De esto trata, la nueva producción que llegó hace dos días a Netflix y es furor entre los televidentes . Cada vez son más las series y películas que ingresan de todo el mundo a esta popular plataforma de streaming y son tendencia en cuestión de pocos minutos, escalando rápidamente al top ten de las más vistas .

La secuencia inicial de acción de la película muestra, en términos generales, la importancia del trabajo en equipo , al tiempo que nos ofrece un atisbo de la trama principal y el conflicto latente . En la granja de los Freeman , que suponemos abarca 40 acres , una gran casa de campo, un granero y un garaje son las únicas construcciones humanas que ocupan el terreno. Allí viven dos adultos y cuatro niños (de edades comprendidas entre la primaria y la universidad). Cuidan la tierra; defienden su legado y sus vidas .

Los Freeman parecen ser una familia unida de afroamericanos e indígenas (no solo de Estados Unidos, sino de toda Norteamérica). Lo que vemos es justicia y reparación para los guardianes originales de nuestra tierra . Aquellos que se unen, sí, por el deseo de sobrevivir, pero también por las prácticas culturales compartidas de cuidar los cultivos y percibir los pequeños cambios estacionales. Esta forma de vida, una forma de intencionalidad y respeto mutuo por otras formas de vida, parece sencilla en la práctica, pero pocos la anhelan.

Los guionistas son plenamente conscientes de la historia y el poder del apellido Freeman . Si bien esta decisión, junto con el llamativo título "40 Acres" , parece casi demasiado obvia, hay fuerza en reiterar y conectar estas historias para el público. El coguionista y director novel de largometrajes, RT Thorne, presenta una historia debut sólida y bien elaborada. Un reparto de calidad y un guion auténtico salvan los momentos de ritmo irregular y giros argumentales poco creíbles.

40 acres

Danielle Deadwyler vuelve a brillar con luz propia. En su papel de Hailey Freeman, la matriarca y protagonista, es sin duda la actriz más popular de la película. Sin embargo, sus compañeros parecen estar bien preparados para seguirle el ritmo a su tenacidad. Su personaje es disciplinado y estricto. No confía en nadie; guarda sus secretos celosamente. Su frialdad proviene de la enorme cantidad de cariño que brinda, pero a menudo se topa con la rebeldía.

Antes de que la película reconociera explícitamente esta influencia tan obvia, mi mente traza paralelismos con La parábola del sembrador de Octavia Butler, y mientras leo la secuela, La parábola de los talentos , "40 Acres" casi parece una adaptación y combinación de ambas. La parábola del sembrador nos presenta a la protagonista y narradora, Lauren Olamina, una mujer fuerte y dedicada a su comunidad, que se desenvuelve en un mundo postapocalíptico. La parábola de los talentos cambia de perspectiva y se centra en su hija, Asha. De manera similar, "40 Acres", si bien maneja múltiples temas, se enfoca en las diferencias de enfoque entre padres e hijos. Y como en cualquier experiencia de maduración, existe una lucha interna entre el deseo de permanecer comprometido con la tradición familiar y forjar un nuevo camino propio.

El hijo de Hailey, Manny (Kateem O'Connor), está llegando a una edad en la que 40 acres ya no son suficientes para satisfacer sus deseos. Su transgresión, aunque sea por breves periodos, le acarrea problemas mayores a la larga. Justo antes de que estalle el conflicto total, hay una escena de celebración: Danis, la hermana mediana, se ha alistado oficialmente en el ejército. Este es uno de los pocos momentos de celebración de la película; de hecho, es una de las pocas formas de celebración en su mundo ficticio. Manny se ha perdido esta celebración, demasiado absorto en sus propias aventuras. El flashback a los viejos tiempos en la granja, cuando su madre regresó a casa tras el servicio militar, nos muestra la semilla que florece en el deseo de libertad de Manny; la granja familiar es todo lo que ha conocido. A medida que crece, su refugio y lugar de descanso sigue siendo el granero; muchos de los pequeños detalles del desarrollo del personaje se resuelven de forma armoniosa de esta manera.

En un mundo de sistemas colapsados, nuestros medios de comunicación a través del espacio y el tiempo son fundamentales para mantener vivo el sentido de comunidad y la esperanza. Desde sus granjas, bien aisladas, los Freeman se comunican con otras granjas lejanas por radio. Los sistemas de comunicación en la granja incluyen walkie-talkies, silbidos y la lengua nativa cree. El uso de múltiples métodos garantiza la supervivencia no solo de la familia Freeman, sino también de estas lenguas y tecnologías. «Hablo en la lengua de mis ancestros», dice Galen, la figura paterna, sabiendo que cuando él fallezca algún día, debe haber otros que la mantengan viva.

40 acresss

Tráiler de 40 Acres

Embed - 40 Acres (2024) HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Danielle Deadwyler - Canada

Reparto de 40 Acres

A continuación se detallan los actores principales y sus respectivos personajes:

Danielle Deadwyler como Hailey Freeman, la matriarca y veterana militar que lidera a su familia.

como Hailey Freeman, la matriarca y veterana militar que lidera a su familia. Kataem O'Connor como Emanuel Freeman.

como Emanuel Freeman. Michael Greyeyes como Silas.

como Silas. Milcania Diaz-Rojas como Dayna.

como Dayna. Jaeda LeBlanc como Rya.

como Rya. Tyrone Benskin como Bill.

como Bill. Leenah Robinson como Dawn.

La trama sigue a la familia Freeman, los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en una zona rural de Canadá, mientras luchan por proteger su hogar y su suministro de alimentos en un futuro devastado por la hambruna y una pandemia fúngica.