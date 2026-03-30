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Esta es la película con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix

El reencuentro de los actores volvió a captar la atención en la N roja: una producción que explora el amor, las frustraciones y los sueños inconclusos en una historia intensa que hoy es tendencia.

Sólo un sueño es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que volvió a ser tendencia en Netflix. 

Sólo un sueño es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que volvió a ser tendencia en Netflix. 

El catálogo de la N roja volvió a sorprender con el regreso de una película que combina drama, romance y una mirada cruda sobre las relaciones. ¿Cual es la producción con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix?

La trama sigue a la familia Freeman, los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en una zona rural de Canadá, mientras luchan por proteger su hogar y su suministro de alimentos en un futuro devastado por la hambruna y una pandemia fúngica.
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Protagonizada por DiCaprio y Winslet, este film marcó su esperado reencuentro tras el fenómeno de Titanic, pero con una historia mucho más intensa, incómoda y realista.

Ambientada en la década de 1950, el relato sigue a April y Frank Wheeler, una pareja que desde afuera parece tener la vida perfecta: casa, familia y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen ideal, ambos enfrentan una profunda frustración.

Sólo un sueño

Sinopsis de Sólo un sueño, la película tendencia en Netflix

Según la sinopsis oficial: el intento de cambiar sus vidas se transforma en la última esperanza para salir de una realidad que ya no los hace felices.

Sólo un sueño

Tráiler de Sólo un sueño

Embed - SÓLO UN SUEÑO-TRAILER HD SUBTITULADO EN ESPAÑOL- KATE WINSLET. LEONARDO DI CAPRIO

Reparto de Sólo un sueño

El film cuenta con un elenco destacado que potencia la intensidad de la historia:

  • Leonardo DiCaprio
  • Kate Winslet
  • Kathy Bates
  • Michael Shannon
  • Kathryn Hahn
  • David Harbour
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