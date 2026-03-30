Sólo un sueño es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que volvió a ser tendencia en Netflix.
El catálogo de la N roja volvió a sorprender con el regreso de una película que combina drama, romance y una mirada cruda sobre las relaciones. ¿Cual es la producción con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix?
Protagonizada por DiCaprio y Winslet, este film marcó su esperado reencuentro tras el fenómeno de Titanic, pero con una historia mucho más intensa, incómoda y realista.
Ambientada en la década de 1950, el relato sigue a April y Frank Wheeler, una pareja que desde afuera parece tener la vida perfecta: casa, familia y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen ideal, ambos enfrentan una profunda frustración.
Sinopsis de Sólo un sueño, la película tendencia en Netflix
Según la sinopsis oficial: el intento de cambiar sus vidas se transforma en la última esperanza para salir de una realidad que ya no los hace felices.
Tráiler de Sólo un sueño
Embed - SÓLO UN SUEÑO-TRAILER HD SUBTITULADO EN ESPAÑOL- KATE WINSLET. LEONARDO DI CAPRIO
Reparto de Sólo un sueño
El film cuenta con un elenco destacado que potencia la intensidad de la historia: