Esta es la película con Leonardo Di Caprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix El reencuentro de los actores volvió a captar la atención en la N roja: una producción que explora el amor, las frustraciones y los sueños inconclusos en una historia intensa que hoy es tendencia. + Seguir en







Sólo un sueño es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que volvió a ser tendencia en Netflix.

El catálogo de la N roja volvió a sorprender con el regreso de una película que combina drama, romance y una mirada cruda sobre las relaciones. ¿Cual es la producción con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que fue nominada a los Oscar y ahora está en Netflix?

Protagonizada por DiCaprio y Winslet, este film marcó su esperado reencuentro tras el fenómeno de Titanic, pero con una historia mucho más intensa, incómoda y realista.

Ambientada en la década de 1950, el relato sigue a April y Frank Wheeler, una pareja que desde afuera parece tener la vida perfecta: casa, familia y estabilidad. Sin embargo, detrás de esa imagen ideal, ambos enfrentan una profunda frustración.

Sólo un sueño Sinopsis de Sólo un sueño, la película tendencia en Netflix Según la sinopsis oficial: el intento de cambiar sus vidas se transforma en la última esperanza para salir de una realidad que ya no los hace felices.

Sólo un sueño Tráiler de Sólo un sueño Embed - SÓLO UN SUEÑO-TRAILER HD SUBTITULADO EN ESPAÑOL- KATE WINSLET. LEONARDO DI CAPRIO Reparto de Sólo un sueño El film cuenta con un elenco destacado que potencia la intensidad de la historia:

Leonardo DiCaprio

Kate Winslet

Kathy Bates

Michael Shannon

Kathryn Hahn

David Harbour