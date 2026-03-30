Turismo en Argentina: el paraíso natural de la Patagonia conocido como la capital del trekking

Glaciares, montañas nevadas, caminos de estepa y mucha flora y fauna autóctona en El Chaltén, uno de los lugares más pintorescos del país.

En el extremo sur del país, donde la inmensidad de la estepa patagónica se encuentra con la Cordillera de los Andes , El Chaltén se consolidó como uno de los destinos más representativos del turismo de naturaleza en Argentina. Conocido como la capital nacional del trekking , este enclave ofrece una experiencia centrada en el contacto directo con paisajes vírgenes, donde el aire puro, los bosques nativos y las vistas de montañas y glaciares marcan el ritmo de cada jornada.

La localidad se distingue por una propuesta que privilegia el turismo activo, con senderos bien señalizados que permiten recorrer distintos niveles de dificultad sin necesidad de guías en la mayoría de los casos. En ese contexto, el visitante puede atravesar bosques , bordear ríos y detenerse en miradores naturales que ofrecen panorámicas abiertas de la región.

El Chaltén está ubicado en la provincia de Santa Cruz , en la región austral de la Patagonia argentina . Su entorno combina extensas planicies áridas con el abrupto ascenso de los Andes, donde se destacan formaciones montañosas de gran altura como el imponente cerro Chaltén, visible a grandes distancias tanto desde la ruta como desde el aire.

La zona también se caracteriza por la presencia de importantes cuerpos de agua y glaciare s, lo que configura un escenario natural diverso que atrae tanto a excursionistas como a viajeros interesados en el paisaje.

La principal actividad en El Chaltén es el trekking , con opciones que se adaptan a distintos niveles de experiencia. Entre los recorridos más accesibles se encuentran el Mirador del Torre y la Laguna Capri , ambos con duraciones estimadas de entre tres y cinco horas y con senderos preparados para una circulación segura.

Además, existen alternativas que amplían la experiencia, como la visita al Bosque Petrificado La Leona, un yacimiento paleontológico con troncos fósiles en plena estepa, o las excursiones de kayak en el Lago del Desierto, que permiten recorrer aguas turquesas rodeadas de bosque nativo y vistas de glaciares.

Para quienes deseen explorar zonas más alejadas, algunos senderos se extienden hasta áreas cercanas al límite con Chile, incluyendo recorridos que parten desde el sur del Lago del Desierto.

patagonia_1200x675 El Chaltén

Cómo llegar a El Chaltén

El acceso más habitual es aéreo y se realiza a través del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola, ubicado en El Calafate, a unos 200 kilómetros de distancia. Desde allí, el tramo final se completa por vía terrestre mediante rutas que atraviesan la estepa patagónica.

También es posible llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, ya sea por la Ruta Nacional 3, que recorre la costa atlántica, o por la Ruta Nacional 40, paralela a la cordillera. En ambos casos, el recorrido implica más de 2.600 kilómetros y atraviesa ciudades como Bahía Blanca, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Durante el invierno, se recomienda optar por trayectos con menor presencia de ripio y verificar el estado de las rutas, ya que las condiciones climáticas pueden afectar la circulación en algunos tramos.