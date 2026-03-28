Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachados por su "conducta asquerosa" en el tren bala de Japón Un pasajero japonés grabó y filmó a la conductora y a su pareja rompiendo todas las normas de educación en el transporte exclusivo de Asia. + Seguir en







La foto generó otra polémica alrededor de la famosa. Redes sociales

El viaje romántico de Wanda Nara y Martín Migueles por el continente asiático se volvió el centro de una polémica por el descargo de un pasajero deL tren bala de Japón, quien los denunció en redes sociales por lo que tildó de "conducta asquerosa".

La pareja fue escrachada en X por un hombre indignado ante la falta de modales y el comportamiento de los argentinos en el Shinkansen: "Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente", escribió.

En la foto que subió el usuario @2020renacido, viral en redes, se ve al empresario inmobiliario con los pies levantados y apoyados groseramente sobre el respaldo del asiento delantero. Esta conducta es una falta de respeto gravísima en la cultura japonesa.

Embed … https://t.co/Fg7vCDd77a — NO WAR (@2020reborn) March 27, 2026 La situación desentona con el orden y la cortesía que tienen los japoneses en los espacios públicos: "Pensé: 'No quiero estar cerca de estos tipos'. Fue un infierno", escribió el pasajero. En este sentido, describió el trayecto como una "experiencia de terror" y se preguntó si este tipo de conductas eran "comunes en el extranjero".