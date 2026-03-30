El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de la mínima en abril La medida, como todos los meses, salió publicada en el Boletín Oficial este lunes. La cifra está congelada desde marzo de 2024. Además, se sumará el aumento del 2,9%, que les corresponde de manera automática por la suba de la inflación correspondiente a febrero. Por + Seguir en







La mínima, con el bono, alcanzará los $450.319,31.

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados, que se abonará durante abril. La decisión quedó plasmada en el Decreto 213/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en la política de refuerzos que se viene aplicando de manera sostenida en los últimos meses.

El adicional apunta a mitigar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales, en un escenario en el que las actualizaciones por movilidad no logran recomponer completamente la capacidad de compra.

El beneficio será otorgado por titular e incluirá a jubilados del sistema general, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas, entre otros grupos alcanzados.

Según lo establecido, quienes perciban el haber mínimo cobrarán el bono completo. En cambio, para los ingresos superiores, el monto se ajustará de forma proporcional hasta un máximo de $70.000.

El refuerzo tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se incorporará al haber mensual, por lo que no impactará en futuros aumentos. La implementación estará a cargo de la ANSES, que podrá dictar normas complementarias para su ejecución.

En cuánto quedará la jubilación mínima con el pago del bono De acuerdo con los valores previstos para abril, la jubilación mínima será de $380.286,25. Con el bono, ese ingreso ascenderá a $450.286,25. En el caso de la PUAM, el total llegará a $378.314,27, mientras que las pensiones no contributivas alcanzarán los $340.289,48 con el adicional incluido. El decreto también contempla ajustes presupuestarios que quedarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para el pago del beneficio.