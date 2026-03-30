Tragedia en Santa Fe: un alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero

El hecho ocurrió en la Escuela N°40 Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, un pueblo a más de 170 kilómetros de la capital provincial. El secretario de Gobierno de la intendencia aseguró que el tirador sería un adolescente de tercero y que la víctima tendría 13 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este lunes.

Una verdadera tragedia se vivió en una Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado, disparó y mató a un compañero de 13 año s.

De acuerdo a los primeros reportes, el dramático episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, poco después del ingreso de los chicos cuando el adolescente, de entre 15 y 16 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos.

El agresor, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar la causa de la agresión.

“El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas ”, relató María José la mamá de una de las alumnas que estuvieron presente en el colegio.

La mujer relató una situación de total desesperación cuando regresó al ver a los estudiantes “corriendo para todos lados con caras de perdidos sin saber dónde ir”. De acuerdo al relato de los propios chicos, el agresor “entró con una escopeta en un estuche de guitarra y efectuó varios disparos”.

“Escuchar el relato de los chicos el terrible. Ellos quedaron muy en shock, aparentemente el chico iba a tercer año de la secundaria, es conocido de la ciudad, nos conocemos. Mi hija dice que disparó por disparar, no contra alguien en particular”, agregó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

De acuerdo lo que detallaron, el alumno es conocido ya fue identificado y lo sorpresivo es que “es muy tranquilo, los mismos docentes lo dicen, que no tenía mala conducta”. “Cuando entraron al principio pensó que era una broma de algo en un baño, pero después mi hija me dijo que contó dos disparos más y se dio cuenta que no era una broma y que era un arma”, detalló.

Por el hecho, el gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles. Además, el agresor quedó detenido.

Momento de pánico y tragedia en una escuela de Santa Fe

De acuerdo a lo que relató María José, mamá de una de las alumnas que estuvo en la escuela en el momento del ataque, la secuencia fue frenada cuando otro estudiante logró sacarle los cartuchos que el agresor llevaba consigo.

“Una de las amiguitas de mi hija, que ya estaba dentro del colegio contó que de repente ve a un chico todo ensangrentado salir de uno de los baños y cayó al suelo”, indicó y agregó: “Hay un video que se escucha los gritos de desesperación de los chicos. Aparentemente, según me dijo mi hija, son cuatro disparos”.

Por su parte, Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, detalló que uno los heridos fueron trasladados en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, sostuvo el funcionario.