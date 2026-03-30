30 de marzo de 2026 Inicio
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El maravilloso destino de Buenos Aires con fiestas de todo tipo: del salame, durazno y torta frita

Es un destino destacado por su gastronomía y tradición rural, que se ubica a solo 100 kilómetros de CABA, en el noreste provincial.

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Se trata de ciudad con muchas opciones de todo tipo para despejarse y salir de la rutina a poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se trata de ciudad con muchas opciones de todo tipo para despejarse y salir de la rutina a poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires. 

  • Mercedes es una localidad reconocida por su oferta gastronómica y su producción local muy variada.
  • Se encuentra sobre la intersección de las rutas nacionales 5 y 7, cerca de Luján.
  • La ciudad es sede de importantes celebraciones nacionales como la del Salame Quintero y de la Torta Frita.
  • El Parque Municipal Independencia es un pulmón verde de 54 hectáreas a orillas del río Luján ideales para actividades al aire libre y eventos.

Cuando se busca escapar de los edificios y el ritmo acelerado de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires despliega un abanico de opciones, sin tener que recorrer grandes distancias. En el mapa de pueblos, pocas localidades logran equilibrar tan bien la historia, la gastronomía de excelencia y el aire puro como Mercedes.

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Ubicada a solo 100 kilómetros del Obelisco, esta ciudad se ha consolidado como el destino predilecto para los amantes del buen comer y la vida de campo. El corazón de la experiencia mercedina late en sus mesas. La ciudad es famosa por su producción artesanal de chacinados, una tradición heredada de los inmigrantes italianos que se asentaron en la zona.

La localidad es conocida nacionalmente por ser la sede de la Fiesta Nacional del Salame Quintero. Pero además cuenta con otras celebraciones que hacen culto a la producción local. En el otoño, se lleva a cabo todos los años la Fiesta Nacional de la Torta Frita, un homenaje a esta clásica compañía del mate. En diciembre, con la llegada del verano, la Fiesta Nacional del Durazno premia la producción frutícola de la zona.

Dónde queda Mercedes

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Se trata de un destino a solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires ideal para hacer turismo, pasar un día de campo y disfrutar de su río.

Se trata de un destino a solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires ideal para hacer turismo, pasar un día de campo y disfrutar de su río.

Mercedes se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Es la cabecera del partido homónimo y se ubica estratégicamente sobre la intersección de las rutas nacionales 5 y 7. Su cercanía con otros puntos turísticos como Luján (a 30 km) y San Andrés de Giles la convierte en un punto central para quienes desean realizar un circuito rural por la zona oeste bonaerense.

Qué puedo hacer en Mercedes

En el Parque Municipal Independencia se llevan a cabo diversas actividades y eventos gastronómicos como es el caso de la Fiesta del Salame Quintero o la Fiesta Nacional de la Torta Frita. Además de recorrer sus ferias y fiestas, el visitante puede disfrutar de las instalaciones del parque, un pulmón verde de 54 hectáreas dividido por el río Luján, ideal para pasar el día al aire libre.

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La Fiesta Nacional del Salame Quintero tuvo su edición número 49 en Mercedes.

La Fiesta Nacional del Salame Quintero tuvo su edición número 49 en Mercedes.

No cabe duda que la visita a Mercedes es una escapada gastronómica; es imperdible la visita a la Pulpería de Cacho Di Catarina, que funciona ininterrumpidamente desde 1830 y es considerada una de las más antiguas del país. Este lugar ofrece platos típicos como empanadas, carnes asadas y pastelitos caseros, que permiten degustar lo mejor de la tradición criolla. También se pueden conocer otros restaurantes y parrillas de la zona donde disfrutar de un buen asado, un guiso abundante o un destacable plato de pastas caseras.

El centro histórico, con su imponente Basílica Catedral neogótica, ofrece un recorrido arquitectónico de gran valor para quienes buscan combinar la gastronomía con la cultura. La localidad cuenta con tres museos para conocer la historia, el arte y la ciencia de Mercedes, y un observatorio municipal con entrada libre y gratuita.

Cómo llegar a Mercedes

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es a través del Acceso Oeste (RN 7) hasta el empalme con la Ruta Nacional 5 en Luján, que conduce directamente al centro de Mercedes. El tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 20 minutos.

La línea 57 de colectivos ofrece servicios regulares desde Palermo y Once. También es posible llegar mediante el tren hasta la estación de Mercedes.

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