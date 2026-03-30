Buenos Aires amaneció envuelta en neblina: hasta cuándo dura y a qué hora llueve este lunes La circulación se ve dificultada durante las primeras horas de la mañana debido a la baja visibilidad, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este lunes alerta amarilla y naranja para nueve provincias por distintas inclemencias. Por + Seguir en







Buenos Aires y un húmedo comienzo de semana.

Mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció envuelta en una persistente neblina que dificulta la circulación en las primeras horas de la mañana, otras zonas del país sufren el embate de distintas inclemencias climáticas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este lunes alerta amarilla y naranja para nueve provincias.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para el área comprendida por el oeste de La Rioja, oeste de Catamarca y sur de Salta.

Otra zona afectada se ubica en el noreste patagónico, con alerta amarilla por tormentas para el norte de Río Negro, el área de la península Valdés en Chubut y el sudoeste bonaerense. El aviso asciende a naranja en el centro y este rionegrino, el sur de La Pampa y la costa de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Además, hay alerta amarilla por lluvia en la zona cordillerana de Santa Cruz.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas lluvia viento 30 marzo 2026 Hay alerta meteorológica en nueve provincias. Sin alertas: el pronóstico del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó la semana con una intensa neblina y una omnipresente humedad, con precipitaciones y tormentas durante la mañana, que amainarán ligeramente hacia la tarde, aunque con la presencia constante del viento noreste. La temperatura oscilará entre 23° y 21°.

A partir de la noche habrá un ligero despeje del cielo con un suave aumento de la temperatura, que volverá a tocar los 30° el miércoles. clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba amba 30 marzo 2026 Una semana de humedad en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Cuál es la diferencia entre niebla y neblina Según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que diferencia a la niebla y neblina es la intensidad de las partículas de agua, las cuales se expresan en términos de visibilidad. La niebla afecta a la visión en un rango de 1.000 metros o menos; mientras que si se permite visualizar más de 1.000 metros, es considerado como neblina. Nieblas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN Evitá circular.

Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

Encendé las luces bajas y las antiniebla.

Reducí la velocidad.

En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

Mantenete informado por las autoridades.