Virginia Gallardo salió a explicar su vínculo con el exmarido de Pampita: ¿qué dijo? La exvedette se refirió a la presunta relación con Roberto García Moritán, de la que circularon pruebas contundentes en redes. + Seguir en







La diputada dio una respuesta contundente sobre el like que encendió las alarmas. Redes sociales

El supuesto vínculo entre Virginia Gallardo y el exmarido de Carolina "Pampita" Ardohaín salió a la luz cuando la periodista Fernanda Iglesias lanzó un enigmático: "Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose".

Entre la información que filtró la mediática, había detalles de una relación que empezó siendo virtual, en redes, con un like o "me gusta" de Roberto García Moritán a la flamante diputada nacional por Corrientes.

Al parecer, el político no deja pasar una publicación de la influencer sin aprobarla, darle un corazón o incluso dejarle un comentario. Aunque las pruebas están a la vista, en su feed de Instagram, la exmodelo lo desconoció: "No es cierto", dijo en forma tajante.

A partir de su nueva faceta como política, la actriz se enfrenta a diario con los haters que le recuerdan su pasado de artista y vedette. Recientemente la atacaron cuando recordó su presencia en los carnavales correntinos. "Hasta que entiendan lo que significa para nosotros ser correntinos y dejen de burlarse", apuntó en redes.