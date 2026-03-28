IR A
IR A

Virginia Gallardo salió a explicar su vínculo con el exmarido de Pampita: ¿qué dijo?

La exvedette se refirió a la presunta relación con Roberto García Moritán, de la que circularon pruebas contundentes en redes.

La diputada dio una respuesta contundente sobre el like que encendió las alarmas.

La diputada dio una respuesta contundente sobre el like que encendió las alarmas.

Redes sociales

El supuesto vínculo entre Virginia Gallardo y el exmarido de Carolina "Pampita" Ardohaín salió a la luz cuando la periodista Fernanda Iglesias lanzó un enigmático: "Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose".

El actor habló del golpe de Estado como el “más violento, cruel y sanguinario”.
Te puede interesar:

Juan Diego Botto, a 50 años del golpe de Estado: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo"

Entre la información que filtró la mediática, había detalles de una relación que empezó siendo virtual, en redes, con un like o "me gusta" de Roberto García Moritán a la flamante diputada nacional por Corrientes.

Al parecer, el político no deja pasar una publicación de la influencer sin aprobarla, darle un corazón o incluso dejarle un comentario. Aunque las pruebas están a la vista, en su feed de Instagram, la exmodelo lo desconoció: "No es cierto", dijo en forma tajante.

A partir de su nueva faceta como política, la actriz se enfrenta a diario con los haters que le recuerdan su pasado de artista y vedette. Recientemente la atacaron cuando recordó su presencia en los carnavales correntinos. "Hasta que entiendan lo que significa para nosotros ser correntinos y dejen de burlarse", apuntó en redes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fernanda Iglesias debió abandonar el programa en vivo.

Fernanda Iglesias abandonó Puro Show en vivo por una urgencia: "Salí corriendo"

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

últimas noticias

play

Córdoba: caos en Colonia Marina por un fuerte temporal que dejó inundaciones y evacuados

Hace 10 minutos
La actriz recurrió a sus seguidores para buscar a su mascota.

Natalia Oreiro vive un drama familiar e hizo un desesperado pedido en redes

Hace 16 minutos
Adorni y Grandío son investigados por vuelos a Estados Unidos y Punta del Este.

Vuelos de Adorni: la Justicia impuso restricciones a Grandio por hostigar a una testigo clave

Hace 28 minutos
play
La producción juvenil australiana es un drama contemporáneo sobre escándalos escolares, vínculos afectivos y exclusión social.

Aprendiendo a vivir estrenó su tercera temporada en Netflix: ¿es el final de la serie?

Hace 46 minutos
El condenado cuestionó la legitimidad del proceso judicial y apuntó a la querella.

"Fue un circo mediático": el polémico descargo desde la cárcel de Santiago Martínez de Love is Blind

Hace 53 minutos