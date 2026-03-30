La impresionante transformación de Julieta Poggio: es igual a Miley Cyrus

Una producción inspirada en Hannah Montana generó miles de reacciones y reavivó la nostalgia por la cultura pop de los años 2000 en redes sociales.

Julieta Poggio impacta con un look pop inspirado en los 2000.

La impresionante transformación de Julieta Poggio generó impacto en redes sociales tras la publicación de una producción fotográfica que evocó a Hannah Montana , el personaje interpretado por Miley Cyrus . La propuesta visual logró una fuerte repercusión en pocas horas, con miles de reacciones y comentarios que destacaron el nivel de detalle del homenaje.

El maquillaje, peinado y utilería reforzaron la referencia visual con guiños directos a presentaciones musicales del personaje homenajeado.

La propuesta incluyó diferentes looks con superposición de texturas, brillos y colores asociados a una identidad juvenil de época.

El estilismo replicó elementos distintivos de la estética pop de los 2000 mediante prendas, accesorios y recursos visuales reconocibles.

La actriz e influencer Julieta Poggio compartió una sesión fotográfica inspirada en un icónico personaje televisivo que rápidamente acumuló miles de interacciones en plataformas digitales.

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La producción se apoyó en una reconstrucción estética precisa de la cultura pop de los años 2000 . A través de prendas, accesorios y elementos escenográficos, la actriz construyó una imagen alineada con el universo visual del personaje televisivo, apelando a la nostalgia colectiva que aún persiste en redes.

El resultado fue una serie de imágenes con fuerte identidad visual, en las que se combinaron recursos de styling, maquillaje y peinado para lograr una caracterización reconocible. La propuesta no solo replicó una estética, sino que también recuperó códigos visuales asociados a una generación .

El primer look se destacó por una peluca rubia larga con flequillo recto , uno de los rasgos más característicos del personaje homenajeado, junto a una chaqueta corta beige con flecos que aportó movimiento y un top negro con paillettes que sumó brillo.

Juli Poggio recreó una estética pop con guiños directos a la televisión juvenil de los 2000 mediante vestuario, peinado y utilería.

La combinación incluyó un jean ajustado celeste claro y botas negras de caña alta con taco fino , reforzando la estética de estrella pop, mientras que los accesorios como el cinturón brillante, los aros dorados y el micrófono de vincha completaron la referencia musical.

En otro outfit, la actriz llevó una musculosa de lentejuelas negras con un chaleco corto plateado y un jean tiro bajo de bota levemente ancha, construyendo una imagen basada en la superposición de prendas y texturas propias de los 2000.

El look se complementó con una boina dorada estilo gatsby, lentes Y2K marrones y un pañuelo tejido rosa con mostacillas plateadas, además de un cinturón negro con brillos y calzado ancho fucsia con guiño al estilo Bratz.

Juli Poggio - Miley Cyrus 2 Juli Poggio apostó por la superposición de prendas y accesorios brillantes para construir una imagen fiel al estilo Y2K. @revistacaras

El maquillaje de alto impacto resaltó la mirada con sombras satinadas, delineado intenso y pestañas voluminosas, mientras que la melena lacia y prolija terminó de definir una caracterización alineada con la estética pop de época.