30 de marzo de 2026 Inicio
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Tragedia en Santa Fe: así fue el momento en que el adolescente asesinaba a su compañero dentro de la escuela

El hecho ocurrió en el ingreso, cuando estaban izando la bandera, alrededor de las 7 de la mañana. El agresor ingresó con una escopeta, disparó contra algunos de los chicos y un alumno de 13 años murió.

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Un niño de 13 años murió y otros dos resultaron gravemente heridos

Un niño de 13 años murió y otros dos resultaron gravemente heridos

Un hecho de violencia extrema se vivió durante la mañana de este lunes en una escuela de la localidad santafesina San Cristóbal, donde un alumno ingresó con una escopeta, disparó y mató a un estudiante de 13 años. Rápidamente, los videos del ataque comenzaron a viralizarse.

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Todo ocurrió durante el ingreso de los alumnos y cuando estaban izando la bandera, el agresor de 15 años entró con una escopeta en un estuche de una guitarra a la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en J. M. Bullo 1402, comenzó a disparar, donde no solo mató a uno de sus compañeros, sino que baleó a otros dos.

Un video muestra el momento en el que el agresor, con el arma en la mano, está en la puerta el colegio que separa la parte de adentro del instituto y el patio con comenzó a disparar y varios gritos de desesperación. El propio estudiante que filma, comienza a correr en el primer piso de la escuela e intentan escapar, chocando con otros alumnos.

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Mientras que en otras de las filmaciones que trascendieron en las redes sociales ya es fuera del establecimiento, en el patio, y es el momento en que todos los niños salen corriendo asustados sin saber dónde esconderse.

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Tragedia en una escuela de Santa Fe: el duro relato de la mamá de una alumna

De acuerdo lo que detallaron, el alumno ya fue identificado y lo sorpresivo es que “es muy tranquilo, los mismos docentes lo dicen, que no tenía mala conducta”.

María José, mamá de una de las alumnas que estuvo en la escuela en el momento del ataque, indicó que la secuencia fue frenada cuando otro estudiante logró sacarle los cartuchos que el agresor llevaba consigo.

“Una de las amiguitas de mi hija, que ya estaba dentro del colegio contó que de repente ve a un chico todo ensangrentado salir de uno de los baños y cayó al suelo”, indicó en diálogo con C5N y agregó: “Hay un video que se escucha los gritos de desesperación de los chicos. Aparentemente, según me dijo mi hija, son cuatro disparos”.

“El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas”, relató María José la mamá de una de las alumnas que estuvieron presente en el colegio.

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