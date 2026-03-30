El hecho ocurrió en el ingreso, cuando estaban izando la bandera, alrededor de las 7 de la mañana. El agresor ingresó con una escopeta, disparó contra algunos de los chicos y un alumno de 13 años murió.

Un hecho de violencia extrema se vivió durante la mañana de este lunes en una escuela de la localidad santafesina San Cristóbal, donde un alumno ingresó con una escopeta, disparó y mató a un estudiante de 13 años. Rápidamente, los videos del ataque comenzaron a viralizarse.

Qué se sabe del ataque a tiros de un alumno en una escuela de San Cristóbal que causó la muerte de un compañero

Todo ocurrió durante el ingreso de los alumnos y cuando estaban izando la bandera , el agresor de 15 años entró con una escopeta en un estuche de una guitarra a la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en J. M. Bullo 1402, comenzó a disparar, donde no solo mató a uno de sus compañeros, sino que baleó a otros dos.

Un video muestra el momento en el que el agresor, con el arma en la mano, está en la puerta el colegio que separa la parte de adentro del instituto y el patio con comenzó a disparar y varios gritos de desesperación. El propio estudiante que filma, comienza a correr en el primer piso de la escuela e intentan escapar, chocando con otros alumnos.

Mientras que en otras de las filmaciones que trascendieron en las redes sociales ya es fuera del establecimiento, en el patio, y es el momento en que todos los niños salen corriendo asustados sin saber dónde esconderse.

De acuerdo lo que detallaron, el alumno ya fue identificado y lo sorpresivo es que “es muy tranquilo, los mismos docentes lo dicen, que no tenía mala conducta”.

TERROR EN UNA ESCUELA DE SANTA FE: UN ALUMNO ABRIÓ FUEGO Ocurrió esta mañana en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Un adolescente de 15 años entró armado y disparó contra sus compañeros en pleno patio. El ataque se produjo durante el izamiento de la bandera.… pic.twitter.com/g8rvkKKOLD

María José, mamá de una de las alumnas que estuvo en la escuela en el momento del ataque, indicó que la secuencia fue frenada cuando otro estudiante logró sacarle los cartuchos que el agresor llevaba consigo.

“Una de las amiguitas de mi hija, que ya estaba dentro del colegio contó que de repente ve a un chico todo ensangrentado salir de uno de los baños y cayó al suelo”, indicó en diálogo con C5N y agregó: “Hay un video que se escucha los gritos de desesperación de los chicos. Aparentemente, según me dijo mi hija, son cuatro disparos”.

“El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas”, relató María José la mamá de una de las alumnas que estuvieron presente en el colegio.