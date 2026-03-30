Qué se sabe del ataque a tiros de un alumno en una escuela de San Cristóbal que causó la muerte de un compañero

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la Escuela N°40 de la localidad santafesina. Un estudiante de 15 años ingresó armado y abrió fuego en el patio. Hay un muerto y al menos dos heridos.

Qué se sabe del ataque de San Cristóbal: un alumno mató a un compañero y desató el terror

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal , en la provincia de Santa Fe, y disparó contra sus compañeros minutos antes del inicio de la jornada escolar. El ataque dejó un estudiante muerto y al menos dos heridos , en un hecho sin antecedentes en la localidad.

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El episodio ocurrió este lunes alrededor de las 7:15 , cuando los alumnos se encontraban en el patio interno a la espera del izamiento de la bandera. Según confirmó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz , el agresor fue reducido por preceptores y luego detenido por la Policía. La institución suspendió las clases y la comunidad quedó sumida en estado de shock.

Carolina Morel, docente del establecimiento, reconstruyó en C5N los instantes iniciales del ataque y describió el clima de pánico que se apoderó de la escuela. “San Cristóbal es una comunidad pequeña, de 16 mil habitantes. Jamás hemos pasado una situación parecida” , afirmó. “Hemos tenido hechos de violencia escolar pero ninguno de estas características”, remarcó.

Sobre el inicio del episodio, relató: “Empezamos a sentir bombazos. Lo primero que atiné a pensar era que se trataban de petardos, hasta que entra una docente a los gritos, desencajada, diciendo que había un chico con un arma”.

Ante esa situación, Morel contó que los docentes trabaron la puerta de la sala de profesores con una silla por temor a que el agresor se dirigiera hacía allí. "Arrinconamos una mesa para que no pasen porque alguien decía que venían para acá. Esos fueron los primeros minutos de terror. U na docente gritaba y lloraba diciendo que le estaba disparando a los chicos”.

Minutos después, la situación comenzó a controlarse: “Luego salimos y el nene, de 15 años, estaba con el arma sentado. Lo tenían dos preceptores. Estaba desencajado. Ya le habían sacado el arma”.

Según su testimonio, el accionar de los adultos fue clave: “Los preceptores lo corrieron, le agarraron el arma y se la sacaron. Se arriesgaron frente a la alienación que tenía el chico. Lo desarmaron, lo contuvieron, hasta que llegó la policía”. La escena era devastadora: “Del otro lado había un niño tirado en el piso”.

La docente también apuntó sobre el perfil del agresor: “Lo llamativo es que es un buen alumno, no era problemático. No había indicios. Tiene situaciones familiares”.

En cuanto a las consecuencias, subrayó: “Los chicos salieron conmocionados, atemorizados, con ataques de pánico. Es mucho lo que hay que trabajar en sociedad y comunidad”.

Y advirtió: “Que se instale la violencia de esta manera, con una víctima menor y otros dos heridos, es algo que nos interpela a todos”. Según indicó, se escucharon “alrededor de cuatro disparos”.

El relato de los padres: “Estoy todavía asustada”

María José, madre de una alumna de cuarto año, también reconstruyó el episodio a partir de lo que le contó su hija y lo que vivió en carne propia. “El relato de los chicos es que entró a la escuela con el arma metida dentro de un estuche de una guitarra”, señaló.

Sobre el momento en que se enteró del ataque, relató: “Estoy todavía asustada. A las 7.30 recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás”.

La desesperación se trasladó a las calles: “En el camino, ver la cantidad de chicos… a dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”.

La escena fue caótica: “Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio. Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban una situación de esta magnitud”.

Por último, coincidió con la docente en el perfil del agresor: “Según los chicos y los docentes, era un chico muy tranquilo, que no tenía mala conducta”.