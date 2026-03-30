Suben las tarifas de gas desde abril y se ajusta el esquema de subsidios El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 1° de abril en todo el país. El impacto variará según consumo y nivel de asistencia estatal, en un contexto de recorte progresivo de subsidios. Por + Seguir en







Suben las tarifas de gas desde abril y se ajusta el esquema de subsidios

A partir del próximo 1° de abril entrarán en vigencia nuevos valores en las tarifas de gas natural para usuarios de todo el país. La actualización será aplicada por las distribuidoras en el marco del proceso de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno puso en marcha a comienzos de año.

Los cambios quedaron formalizados mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), publicadas en el Boletín Oficial, donde se detallan los criterios de aplicación del nuevo esquema. Entre otros puntos, se establece que las facturas deberán reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La normativa también fija que los descuentos se aplicarán exclusivamente sobre el costo del gas definido por el Plan Gas.Ar, de acuerdo con lo que determine la autoridad competente. Este punto delimita el alcance de los subsidios en las boletas finales.

En el caso de Metrogas, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la actualización tarifaria se enmarca dentro de la Revisión Quinquenal de Tarifas. Ese proceso contempla una serie de incrementos mensuales escalonados hasta 2030.

Según los valores oficiales, las facturas mostrarán diferencias según la categoría de usuario y el nivel de consumo. Para los hogares sin subsidios, el cargo fijo mensual más bajo rondará los $3.800 en la Ciudad de Buenos Aires y superará los $4.400 en el conurbano. En los segmentos de mayor consumo, los importes mensuales podrán alcanzar cifras cercanas a los $91.000.

De este modo, el nuevo esquema profundiza la segmentación tarifaria y traslada de forma gradual un mayor costo del servicio a los usuarios con menor nivel de asistencia estatal.