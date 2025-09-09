Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Septiembre trae consigo una novedad que impactará de lleno en la organización de la vida cotidiana. La confirmación de un nuevo feriado genera expectativa en trabajadores, estudiantes y familias que buscan acomodar sus agendas en torno a esta jornada especial, junto con los otros feriados ya previstos.
El feriado, establecido para el jueves 11, ya incorporado al calendario oficial, se perfila como un punto de referencia en el mes. Así, el alcance de la medida se vuelve clave para prever traslados, compromisos y servicios que pueden verse modificados.
Por qué es feriado el jueves 11 de septiembre y a quiénes alcanza
Feriado
El Gobierno nacional oficializó un nuevo feriado para el viernes 27 de junio de 2025, distinto al ya previsto para el lunes 16 de junio
Chat GPT
El 11 de septiembre de 2025 habrá feriado escolar en todo el país con motivo del Día del Maestro. Durante esa jornada, las escuelas primarias permanecerán cerradas, lo que otorgará un día de descanso tanto a docentes como a estudiantes.
Cada año, en esa misma fecha, Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, reconocido como el “padre del aula” y figura central en la historia de la educación nacional.