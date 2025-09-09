Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es Como ocurre en cada fecha no laborable, la noticia despierta consultas sobre qué actividades se verán suspendidas. Por







Informron nuevos feriados en el mes en curso Pixabay

Septiembre trae consigo una novedad que impactará de lleno en la organización de la vida cotidiana. La confirmación de un nuevo feriado genera expectativa en trabajadores, estudiantes y familias que buscan acomodar sus agendas en torno a esta jornada especial, junto con los otros feriados ya previstos.

El feriado, establecido para el jueves 11, ya incorporado al calendario oficial, se perfila como un punto de referencia en el mes. Así, el alcance de la medida se vuelve clave para prever traslados, compromisos y servicios que pueden verse modificados.

Por qué es feriado el jueves 11 de septiembre y a quiénes alcanza Feriado El Gobierno nacional oficializó un nuevo feriado para el viernes 27 de junio de 2025, distinto al ya previsto para el lunes 16 de junio Chat GPT El 11 de septiembre de 2025 habrá feriado escolar en todo el país con motivo del Día del Maestro. Durante esa jornada, las escuelas primarias permanecerán cerradas, lo que otorgará un día de descanso tanto a docentes como a estudiantes.

Cada año, en esa misma fecha, Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, reconocido como el “padre del aula” y figura central en la historia de la educación nacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre