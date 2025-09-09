9 de septiembre de 2025 Inicio
Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Como ocurre en cada fecha no laborable, la noticia despierta consultas sobre qué actividades se verán suspendidas.

Septiembre trae consigo una novedad que impactará de lleno en la organización de la vida cotidiana. La confirmación de un nuevo feriado genera expectativa en trabajadores, estudiantes y familias que buscan acomodar sus agendas en torno a esta jornada especial, junto con los otros feriados ya previstos.

Confirman que será feriado para el jueves 11 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

El feriado, establecido para el jueves 11, ya incorporado al calendario oficial, se perfila como un punto de referencia en el mes. Así, el alcance de la medida se vuelve clave para prever traslados, compromisos y servicios que pueden verse modificados.

Por qué es feriado el jueves 11 de septiembre y a quiénes alcanza

El 11 de septiembre de 2025 habrá feriado escolar en todo el país con motivo del Día del Maestro. Durante esa jornada, las escuelas primarias permanecerán cerradas, lo que otorgará un día de descanso tanto a docentes como a estudiantes.

Cada año, en esa misma fecha, Argentina celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, reconocido como el “padre del aula” y figura central en la historia de la educación nacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
