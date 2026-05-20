Cómo trabajarán los bancos en el feriado del 25 de mayo en 2026 Qué servicios seguirán habilitados y cómo operarán las entidades durante la jornada patria. Por Agregar C5N en









25 de Mayo: ¿Cómo trabajarán los bancos en el feriado?.

El lunes 25 de mayo los bancos permanecerán cerrados en toda la Argentina.

No habrá operaciones oficiales de compra y venta de dólares.

Las transferencias internacionales y operaciones cambiarias quedarán suspendidas hasta el martes 26 de mayo.

El mercado bursátil tampoco tendrá actividad durante la jornada patria. El próximo lunes 25 de mayo de 2026, asueto nacional por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, las entidades financieras de todo el país permanecerán cerradas y no habrá atención presencial en sucursales bancarias. ¿Cómo trabajarán los bancos en el feriado?

La medida alcanzará tanto a bancos públicos como privados y también impactará sobre distintas operaciones financieras, bursátiles y cambiarias que volverán a funcionar recién el martes 26 de mayo.

Durante la fecha patria del mes tampoco habrá cotización oficial del dólar ni operaciones de compra y venta de divisas. Las operaciones relacionadas con dólar ahorro, mercado bursátil y algunas acreditaciones financieras podrían verse reflejadas recién el siguiente día hábil. A su vez, los especialistas recomiendan anticipar trámites importantes, especialmente aquellos relacionados con vencimientos, pagos programados o necesidad de extracción de efectivo.

Cómo trabajan los bancos en el feriado del 25 de mayo Aunque las sucursales permanecerán cerradas, muchos servicios digitales continuarán operando con normalidad a través de home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Entre las operaciones habilitadas durante el feriado se encuentran: extracción de efectivo en cajeros automáticos;

transferencias inmediatas;

pagos con tarjeta de débito y crédito;

uso de billeteras virtuales;

consultas de saldo y movimientos;

pago electrónico de impuestos y servicios;

constitución de plazos fijos digitales.

Sin embargo, las entidades financieras no realizarán operaciones vinculadas al mercado cambiario oficial ni transferencias internacionales hasta el reinicio de la actividad bancaria. feriado 25 de mayo Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo;

24 de marzo: Día de la Memoria;

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas;

1° de mayo: Día del Trabajador;

25 de mayo: Revolución de Mayo;

9 de julio: Día de la Independencia;

8 de diciembre: Inmaculada Concepción;

25 de diciembre: Navidad.

En tanto, algunos feriados trasladables serán:

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes;

Paso a la Inmortalidad de José de San Martín;

Día del Respeto a la Diversidad Cultural;

Día de la Soberanía Nacional. Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio de 2026.

Lunes 16 de noviembre de 2026.