7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son todos los feriados que habrá en Buenos Aires en la semana del 8 de septiembre en 2025

Estos días libres suelen ser esperados tanto por ciertos trabajadores específicos, así como por el sector turístico.

Por
En una misma semana se juntaron varios Feriados dentro de PBA

En una misma semana se juntaron varios Feriados dentro de PBA

La semana del 8 de septiembre en 2025 tendrá una particularidad que muchos ya están mirando de cerca: la acumulación de fechas no laborables en la provincia de Buenos Aires. Los Feriados, ya sea por motivos históricos, religiosos o conmemorativos, modifican la rutina diaria.

El mes tendrá varios feriados, entre ellos, uno destaca por ser el último día
Te puede interesar:

Decretan feriado para el martes 30 de septiembre en 2025: cuál es el motivo

Así, se convierten en una oportunidad para viajar, descansar o simplemente aprovechar para hacer actividades pendientes. En este caso, la agenda bonaerense trae varias jornadas destacadas. Conocé cómo se distribuirán dentro de la semana.

Qué feriados tendrá Buenos Aires la semana del 8 de septiembre en 2025

-calendario anotación feriados

Durante esa semana en particular, los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de los siguientes lugares tendrán jornadas libres extras:

  • San Pedro: 8 de septiembre (patronal).
  • San Fernando: 9 de septiembre (patronal).
  • Lomas de Zamora: 10 de septiembre (aniversario fundacional).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Raza.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11).

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

Se informaron Feriados locales en distintos distritos de Buenos Aires

Decretan feriado para el martes 16 de septiembre en 2025: qué se celebra y a quiénes alcanza

El impacto directo recae sobre la administración pública local y el Banco Provincia.

El viernes 26 de septiembre será feriado y habrá fin de semana largo: quiénes lo podrán disfrutar

Es oficial: Confirmaron recientemente nuevos feriados en ciertos lugares del país

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 15 de septiembre en 2025

Conocé todos los Feriados que habá en lo que resta del año

Será feriado el miércoles 10 de septiembre: a qué se debe y quiénes lo pueden celebrar

Se informó que en el mes de septiembre habrá varios Feriados en distintos lugares del país

Decretan feriado para el martes 9 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

Rating Cero

Amsterdamm una película estadounidense de 2022 que llegó a Netflix y está siendo tendencia.
play

Amsterdam es la película que llegó a Netflix y tiene a todo tipo de estrellas: cuál es la trama

play

Antonio Grimau: "Mi profesión es un placer, no un trabajo"

play

Bebe Contepomi, tras la despedida de Messi: "Lo amo, para mí es perfecto"

play

Natalia Oreiro: "No hay que dejar de cuestionar cuando las cosas no están bien"

Los famosos se encontrarán otra vez en el reality de cocina.

"Pan casero...": Wanda Nara expuso a Maxi López con mensajes sobre MasterChef Celebrity

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

últimas noticias

play
Amsterdamm una película estadounidense de 2022 que llegó a Netflix y está siendo tendencia.

Amsterdam es la película que llegó a Netflix y tiene a todo tipo de estrellas: cuál es la trama

Hace 9 minutos
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

Hace 22 minutos
play

Mar del Plata: los candidatos de LLA se reunieron en un desayuno antes de la jornada electoral

Hace 30 minutos
En una misma semana se juntaron varios Feriados dentro de PBA

Estos son todos los feriados que habrá en Buenos Aires en la semana del 8 de septiembre en 2025

Hace 38 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monto mensual, tope de facturación y exclusiones: qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 46 minutos