Estos son todos los feriados que habrá en Buenos Aires en la semana del 8 de septiembre en 2025

La semana del 8 de septiembre en 2025 tendrá una particularidad que muchos ya están mirando de cerca: la acumulación de fechas no laborables en la provincia de Buenos Aires. Los Feriados, ya sea por motivos históricos, religiosos o conmemorativos, modifican la rutina diaria.
Así, se convierten en una oportunidad para viajar, descansar o simplemente aprovechar para hacer actividades pendientes. En este caso, la agenda bonaerense trae varias jornadas destacadas. Conocé cómo se distribuirán dentro de la semana.
Qué feriados tendrá Buenos Aires la semana del 8 de septiembre en 2025
Durante esa semana en particular, los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de los siguientes lugares tendrán jornadas libres extras: