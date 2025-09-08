Confirman que será feriado para el jueves 11 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza Entre dudas y preparativos, la noticia plantea interrogantes sobre cómo impactará en distintas actividades cotidianas. Por







Este mes habrá varios Feriados en diversos lugares de la provincia

El calendario de septiembre vuelve a dar que hablar entre quienes organizan sus rutinas de trabajo, estudio o viajes. En medio de un mes con varios Feriados, una nueva confirmación sobre un día no laborable genera expectativa y consultas en todo el país.

La novedad se centra en el jueves 11 de septiembre, jornada que fue designada con carácter especial y que ya figura en la agenda oficial. Como suele suceder en estas ocasiones, la medida despierta interés por saber qué motivo la respalda y cuáles son los sectores que se verán alcanzados por la disposición.

Por qué es feriado el jueves 11 de septiembre y a quiénes alcanza -calendario anotación feriados Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” y figura clave en la historia de la educación. Por esta razón, no habrá clases en las escuelas primarias de todo el país. El asueto escolar aplica a:

Docentes de nivel primario.

Estudiantes de las escuelas primarias del país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 21 de noviembre