Confirmado: este es el feriado sorpresa que llega antes del 25 de mayo en 2026 Un descanso imprevisto llega de cara al próximo fin de semana patrio. Además, ya oficializaron los feriados inamovibles, trasladables y turísticos del calendario oficial de este año. Por Agregar C5N en









El jueves 21 de mayo será feriado en Juan José Almeyra, localidad perteneciente al partido de Navarro.

El 21 de mayo habrá un feriado local.

La jornada celebra el 117º aniversario fundacional de la región.

El asueto alcanzará a trabajadores públicos y empleados del Banco Provincia.

El feriado llega antes del 25 de Mayo.

El calendario 2026 ya confirmó feriados inamovibles, trasladables y turísticos. Confirmado: un nuevo asueto local fue oficializado y permitirá que un grupo de trabajadores tenga una pausa extra durante mayo. La jornada especial beneficiará principalmente a empleados públicos y bancarios de una localidad bonaerense. Este es el feriado sorpresa que llega antes del 25 de mayo en 2026.

Conocer los días libres a esta altura del año resulta clave para muchas personas que necesitan organizar viajes, escapadas, descansos o actividades familiares con anticipación. Además, estos calendarios permiten planificar agendas laborales, escolares y personales, especialmente en meses donde aparecen fines de semana largos o jornadas no laborables inesperadas.

También son fechas muy esperadas por quienes buscan cortar con la rutina, reducir el estrés cotidiano y aprovechar momentos de desconexión antes de mitad de año.

Juan José Almeyra

Qué feriado se celebra el 21 de mayo y quiénes lo pueden disfrutar El jueves 21 de mayo será feriado en Juan José Almeyra, localidad perteneciente al partido de Navarro. La fecha fue establecida por el 117º aniversario fundacional de la localidad y alcanzará:

trabajadores de la administración pública;

empleados del Banco Provincia. En el sector privado, la adhesión dependerá de cada empleador. Juan José Almeyra Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Año Nuevo — jueves 1 de enero

Carnaval — lunes 16 y martes 17 de febrero

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia — martes 24 de marzo

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas — jueves 2 de abril

Viernes Santo — viernes 3 de abril

Día del Trabajador — viernes 1 de mayo

Día de la Revolución de Mayo — lunes 25 de mayo

Día de la Independencia — jueves 9 de julio

Navidad — viernes 25 de diciembre Feriados trasladables Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes — martes 17 de junio

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín — lunes 17 de agosto

Día del Respeto a la Diversidad Cultural — lunes 12 de octubre

Día de la Soberanía Nacional — martes 24 de noviembre Feriados con fines turísticos El Gobierno también confirmó días no laborables turísticos para incentivar escapadas y movimiento interno: viernes 10 de julio

lunes 7 de diciembre