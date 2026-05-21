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Cuál es el último feriado de mayo 2026 después del finde largo del 25

Este mes cumplió con la cantidad de días libres y asuetos: después del día patrio, habrá otro. Por qué y cuándo es.

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Cuál es el feriado que se suma al 25 de mayo y alarga el fin de semana largo.

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Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y los trasladables.
  • El jueves 29 de mayo será feriado en dos localidades bonaerenses por sus aniversarios fundacionales.
  • La medida alcanzará principalmente a trabajadores estatales, estudiantes y parte del sector privado.
  • En algunos casos, el asueto permitirá extender el descanso y generar un nuevo fin de semana largo.

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  • El calendario 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos.

Después del fin de semana largo del 25 de Mayo, el cierre del mes tendrá una jornada extra de descanso para miles de bonaerenses. El jueves 29 de mayo de 2026 fue confirmado como feriado local en dos localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que modificará la actividad laboral, escolar y comercial en esos distritos.

La expectativa por los feriados volvió a crecer en los últimos días de mayo, especialmente entre quienes ya analizan escapadas cortas o reuniones familiares antes de junio. Además, se espera movimiento en rutas, terminales y servicios turísticos regionales por el impacto habitual que generan estas fechas.

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Quienes tienen dificultades para conciliar el sueño durante la noche pueden incorporar una planta que, al consumirse en una infusión, ofrece efectos relajantes y favorece el descanso.

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Por qué será feriado el 29 de mayo en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

El próximo jueves 29 de mayo será feriado para las localidades bonaerenses de Comandante Nicanor Otamendi y Villalonga. En ambos casos, la jornada fue establecida por los aniversarios fundacionales de cada ciudad.

La medida alcanzará principalmente a empleados públicos, estudiantes y parte de los trabajadores del sector privado que desarrollen tareas dentro de esas localidades. Dependiendo de cada actividad y de la decisión de las empresas, algunos vecinos también podrían extender el descanso hasta el fin de semana y generar así un receso más largo en el cierre de mayo.

Villalonga - Provincia de Buenos Aires

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 mantiene la división entre feriados inamovibles, trasladables y días con fines turísticos, una organización que busca ordenar los descansos y fomentar el turismo interno en distintos momentos del año.

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Feriados

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo.
  • 15 de agosto.
  • 21 de noviembre.

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