19 de mayo de 2026 Inicio
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El viernes 22 de mayo será feriado en esta provincia de Argentina en 2026: a qué se debe

Estas localidades tendrán descanso extendido, promediando el feriado patrio por celebraciones particulares.

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Se suma el 22 de mayo al calendario de feriados: por qué. 

Se suma el 22 de mayo al calendario de feriados: por qué. 

Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y los trasladables.
  • El viernes 22 de mayo habrá feriado local en Chilecito, La Rioja, y también en Brandsen, provincia de Buenos Aires.
  • El descanso se unirá al feriado nacional del lunes 25 de mayo y generará un fin de semana largo de cuatro días.
  • El asueto alcanzará principalmente a trabajadores estatales y dependerá de cada empresa en el sector privado.
  • El calendario 2026 ya tiene confirmados feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos.

Miles de personas podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo en mayo de 2026 gracias a un asueto local que se sumará al feriado nacional del 25 por el aniversario de la Revolución de Mayo. El viernes 22 habrá cese de actividades en Chilecito, La Rioja, y también en Brandsen, provincia de Buenos Aires, por celebraciones vinculadas a los aniversarios fundacionales de ambas localidades.

El jueves 21 de mayo será feriado en Juan José Almeyra, localidad perteneciente al partido de Navarro.
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Chilecito la rioja

Quienes estén alcanzados por la medida tendrán cuatro jornadas consecutivas de descanso, ya que el lunes 25 de mayo será feriado nacional e inamovible en todo el país. Después del descanso por el Día del Trabajador a comienzos de mayo, este nuevo finde XL aparece como una oportunidad para realizar escapadas cortas antes de la llegada del invierno. Si no, la opción segura es aprovechar para descansar en casa.

Quiénes tendrán fin de semana largo por el feriado del 22 de mayo en 2026

El feriado del viernes 22 de mayo alcanzará a los habitantes de las siguientes localidades por celebraciones religiosas. En el caso de Chilecito, La Rioja, suceden las litúrgicas en honor a Santa Rita de Casia, patrona de las causas imposibles. En cuanto a Brandsen, en Buenos Aires, es feriado porque se celebra el Día de Santa Rita de Cascia, patrona de este distrito. En estas localidades habrá cese de tareas para la administración pública, mientras que para el sector privado la jornada será no laborable y quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

brandsen
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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial ya tiene confirmadas varias fechas clave para el resto de 2026, con feriados nacionales, jornadas trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Feriados inamovibles

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Turismo feriado

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

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