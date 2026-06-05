5 de junio de 2026 Inicio
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Esta celebración se traslada, genera otro feriado y será fin de semana largo en junio 2026

El calendario oficial nacional decretó que se moverá el asueto del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes del próximo miércoles 17.

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Una nueva jornada para descansar.

Una nueva jornada para descansar.

Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y los trasladables.
  • El feriado por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes se trasladará al lunes 15 de junio de 2026.
  • La medida permitirá conformar un fin de semana largo de tres días entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.
  • El objetivo del cambio es impulsar el turismo interno y la actividad económica en distintos destinos del país.
  • El calendario 2026 todavía incluye varios fines de semana largos durante el segundo semestre.

Junio de 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo gracias a una modificación en el calendario oficial de feriados. El esquema previsto por el Gobierno nacional establece que el receso se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio, lo que permitirá a millones de trabajadores contar con tres días consecutivos de descanso.

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La decisión responde al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio. El cambio busca favorecer el movimiento turístico y generar un mayor impacto económico en distintas regiones del país.

Cuál es el feriado que se trasladará en junio 2026

El feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes será trasladado al lunes 15 de junio de 2026. De esta manera, se conformará un fin de semana largo integrado por las siguientes fechas:

  • Sábado 13 de junio.
  • Domingo 14 de junio.
  • Lunes 15 de junio, feriado trasladado por Güemes.

La legislación argentina contempla la posibilidad de mover determinados feriados que caen entre semana para facilitar escapadas turísticas y promover el consumo en diferentes destinos. En ese contexto, localidades de la Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza y la región de Cuyo esperan un incremento en las reservas y en la demanda de pasajes. Además, quienes deban trabajar durante una jornada de feriado nacional tendrán derecho a percibir una remuneración especial, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Monumento Guemes

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos, una combinación que permite distribuir varios fines de semana largos a lo largo del año.

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 23 de marzo.
  • 10 de julio.
  • 7 de diciembre.

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