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Decretan feriado para el miércoles 22 de julio: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

La fecha corresponde a una celebración histórica de una localidad bonaerense y forma parte del calendario de jornadas especiales de 2026. El beneficio alcanzará únicamente a vecinos y trabajadores de esa jurisdicción.

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El miércoles 22 de julio se recuerda el aniversario fundacional de General Alvear

El miércoles 22 de julio se recuerda el aniversario fundacional de General Alvear

  • El motivo del feriado del miércoles 22 de julio de 2026.
  • La localidad bonaerense que tendrá jornada de descanso.
  • Por qué no se trata de un feriado nacional.
  • Cómo se clasifican los feriados del calendario argentino.
  • Las diferencias entre fechas inamovibles, trasladables y turísticas.

Decretan feriado para el miércoles 22 de julio: a mitad de mes habrá una jornada de descanso para los habitantes de una localidad bonaerense. La fecha corresponde a una celebración local y no forma parte del calendario de feriados nacionales, ¿a qué se debe y quiénes lo disfrutarán?

El lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, será feriado nacional y dará lugar a un fin de semana largo.
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El calendario de asuetos de julio 2026 tendrá una nueva fecha de descanso para un grupo específico de habitantes de la provincia de Buenos Aires. El miércoles 22 de julio será feriado local en **General Alvear**, debido al aniversario fundacional de la localidad. La jornada no alcanzará a todo el país, sino únicamente a quienes residan o trabajen en esa jurisdicción. Se trata de una fecha establecida dentro del cronograma de feriados locales que contempla celebraciones históricas y patronales de distintos municipios bonaerenses.

Al caer a mitad de semana, la jornada ibre permitirá a los vecinos de General Alvear conmemorar la fecha sin que implique un fin de semana largo para el resto de los argentinos.

Por qué es feriado el miércoles 22 de julio y a quienes alcanza

El miércoles 22 de julio se recuerda el aniversario fundacional de General Alvear, una localidad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Por este motivo, la fecha fue incorporada dentro del listado de feriados locales correspondiente a 2026.

El beneficio alcanza a los trabajadores y habitantes de ese partido bonaerense, mientras que en otras ciudades y provincias la jornada será laborable normal. Este tipo de fechas tienen como objetivo reconocer acontecimientos históricos de cada comunidad y forman parte del calendario particular que elaboran las autoridades locales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Además de los feriados locales, el calendario nacional establece distintas categorías de jornadas de descanso. Algunas fechas permanecen fijas durante el año, mientras que otras pueden modificarse para favorecer la organización de los fines de semana largos.

Feriados inamovibles 2026

Son aquellos que se celebran en la fecha exacta establecida por la ley y no pueden trasladarse a otro día. Durante 2026, estos serán:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 de febrero: Carnaval.
  • 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 2026

Son aquellos que pueden cambiar de fecha cuando coinciden con determinados días de la semana, según lo establecido por la normativa vigente. El objetivo es favorecer la organización del calendario y generar fines de semana largos.

En 2026, los feriados trasladables son:

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Son jornadas establecidas por el Gobierno nacional para impulsar el turismo interno y promover períodos de descanso más extensos. Estas fechas complementan el calendario tradicional de feriados y buscan favorecer los viajes dentro del país.

Para 2026, los días con fines turísticos son:

  • 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos, previo al feriado del 24 de marzo.
  • 10 de julio: día no laborable con fines turísticos, posterior al feriado del 9 de julio.
  • 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, previo al feriado del 8 de diciembre.

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